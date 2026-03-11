Die letzen beiden Karuizawa-Fässer von Sukhinder Singh erzielen 4,925 Millionen Euro in der Auktion bei Christie’s London

Gestern ging die Live-Auktion von zwei Karuizawa-Fässern aus dem Privatbesitz von Sukhinder Singh (Elixir Distillers) bei Christie’s London über die Bühne (wir berichteten Näheres über die Fässer hier) – und sie endete mit einem Rekordergebnis: Die Fässer mit den Nummern 888 und 6195 erzielten gemeinsam einen Preis von umgerechnet 4,925 Millionen Euro (inklusive Käufergebühren). Das sind die höchsten Preise für Fässer aus der geschlossenen japanischen Brennerei – und man ist sich ziemlich sicher, dass es auch die beiden letzten am Markt befindlichen Fässer waren.

Bild: Christie’s Press Center

Die Fässer, die beide aus dem Jahr 1999 stammen ergeben gemeinsam ca. 840 Flaschen. Sie lagern bei Tormore im Zolllager. Sukhinder Singh wird den oder die Käufer (sie blieben anonym) bei dem weiteren Weg des Whiskys unterstützen, wie er sagt:

“I am pleased with the result of the auction and look forward to working with the buyer on the next part of the journey of these casks. “Having owned, bottled and enjoyed so many of the sister casks has been a privilege and an amazing experience that I will never forget.”

Damit Sie nicht nachrechnen müssen: Eine Einzelflasche des Karuizawa 1999 käme aus diesem Lot vor Steuern und anderen Kosten auf ca. 5.850 Euro. Den Käufern wurde übrigens angeboten, mit dem renommierten Glaskunststudio Kandoblanc zusammenzuarbeiten, um passende Flaschen zu erschaffen, die von japanischer Ästhetik und traditioneller Handwerkskunft inspiriert sind. Eine solche Flasche würde den Preis/Wert einer Abfüllung natürlich noch steigern.

Ob die Käufer die Fässer nun bereits abfüllen oder bei Tormore kuratiert weiter reifen lassen, wie Sukhinder Singh im Vorfeld der Auktion angeboten hat, ist noch nicht bekannt.