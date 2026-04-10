Whiskystats.com: Auktionsmarkt für Whisky stabilisiert sich im März – Gewinner wiederum Japan, Verlierer Irland

Ungefähr auf dem Stand von September 2025 befindet sich der Index der 500 meistgehandelten Whiskys am Sekundärmarkt, und damit dort, wo er im April 2020 vor dem enormen Anstieg bis März 2022 lag, berichtet Whiskystats.com im Update für den März. Es scheint sich also eine leichte Stabilisierung bei den Auktionsflaschen zu zeigen, auch im Volumen, das mit 32.000 gehandelten Flaschen wieder auf dem Volumen des Vorjahres liegt – allerdings mit 10% weniger Wert der gehandelten Flaschen. Der Index selbst stieg im März um 2,7%

Besonders gut ging es im März japanischen Whiskys, die allerdings auch eine lange Schwächephase durchmachten. Von April 2022 bis November 2025 verloren japanische Whiskys 70% an Wert, seitdem ging es wieder bergauf. Nachdem die Preise bereits im Februar um 14 % nach oben gingen, legten sie im März erneut um 4,6 % zu. Dies stellt die längste Phase der Preiskonsolidierung der letzten vier Jahre dar.

Hanyu ist dabei der absolute Gewinner, mit Preissteigerungen von 60% in den letzten vier Monaten. Als Beispiel dient hier der Hanyu Ace of Clubs, der von unter 5.000 € im Februar auf fast 6.000 € Ende März stieg. Auch Yoichi und Karuizawa zeigten derweilen schöne Zuwächse.

Nicht ganz so gut ging es im März irischen Whiskeys, die nach einem starken Anstieg im Februar einen wertmäßigen Rückgang um 5,8 % hinnehmen mussten.

Wieder ein anderes Bild gibt Macallan ab: der mit Abstand meistgehandelte Whisky am Sekundärmarkt oszilliert seit einem Jahr um einen seit April 2025 unveränderten Preis – mit einer minimalen Steigerung von 0,2% seitdem. Seit Dezember 2025 geht es hin und her: -6,6%, +5,4%, -6,6%, +5,6%.

So ganz scheint der Markt also insgesamt noch nicht zu wissen, wohin die Reise in der nächsten Zeit gehen wird. Nach wie vor gilt: Es gibt Schnäppchen für Käufer zu finden, und anderswo gute Ergebnisse für Verkäufer zu erzielen. Bleibt abzuwarten, wie sich das Bild in ein paar Monaten beim Ende der Hauptsaison für Auktionen darstellt…