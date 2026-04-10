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Video: Gründer Andy Holmes verkostet Stanhope Kentucky Bourbon & Stanhope Rye

Von Glasgow aus bringt der Gründer von Artisan Spirits Kentucky Bourbon und Rye nach Europa

Nach unserem ersten Video zur Präsentation der Abfüllungen von The Stanhope Kentucky Whiskey bringen wir heute abschließend die Verkostung der beiden Abfüllungen durch Artisan Spirits-Gründer Andy Holmes, der zur Präsentation der beiden Whiskeys auf Einladung des Importeurs Ammersin nach Wien ins Beef & Glory gekommen war. The Stanhope wird in einer der ältesten Brennereien Kentuckys, der Green River Distillery, destilliert. Dort füllt man Bourbon und Rye für die Marke ab, die in den nordischen Staaten Europas bereits weite Verbreitung gefunden hat – und nun auch den Markt bei uns erobern soll

Wir wünschen viel Vergnügen mit dem etwa sieben Minuten langen Video, das beide Variäteten von The Stanhope behandelt!

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