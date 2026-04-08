The Stanhope: Gründer Andy Holmes erzählt die Geschichte des Bourbon mit schottischen Wurzeln

„Born in Scotland, crafted in the USA“ – der Slogan von The Stanhope Kentucky Whiskey fasst, so wie es ein guter Slogan soll, die Essenz der Marke sehr gut zusammen: Am Wochenende vor Ostern lud Ammersin, der Importeur der Whiskeys von The Stanhope, zu einem Dinner mit Andy Homes, dem Gründer von Artisan Spirits in Glasgow. Der Whiskykenner aus Glasgow ist der Besitzer der Marke The Stanhope – und diese ist wiederum nach jener von seinem Ahnen vor fast 150 Jahren erfundenen Kutsche benannt, die nach ihrer Erfindung tatsächlich die Straßen in Schottland dominierte.

The Stanhope wird in einer der ältesten Brennereien Kentuckys destilliert, der Green River Distillery. Bourbon und Rye werden für die Marke abgefüllt – die beiden Varietäten hat Andy Holmes im Beef & Glory in Wien anlässlich des Markteintritts präsentiert. Das Tasting mit ihm werden wir in den nächsten Tagen veröffentlichen – für heute möchten wir Andy die Geschichte der Familie und der Marke in einem 6 Minuten langen Video vorstellen lassen – und ein paar Bilder vom Event posten. Viel Vergnügen damit!

Und hier noch die Bilder von der Veranstaltung – alle Fotos: P. Kleemann