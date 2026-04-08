MGP stellt Betrieb von Limestone Branch Distillery und Lux Row Distillers mit 1. Mai vorübergehend ein

MGP Ingredients in Lawrenceburg, Indiana hat heute angekündigt, wegen der momentanen Marktsituation bei Bourbon den Betrieb von zwei in ihrem Besitz befindlichen Brennereien vorübergehend ab 1m Mai 2026 einzustellen.

Betroffen von den temporären Schließungen sind die Lux Row Distillers in Bardstown, Kentucky und die Limestone Branch Distillery in Lebanon, Kentucky. In beiden Brennereien sind insgesmat 33 Jobs von der Stillegung betroffen.

„Like many companies across the industry, we are navigating a challenging environment and taking steps to better align our operations with current inventory levels“ Julie Francis, president and CEO of MGP Ingredients

Die Produktion bei MGP selbst ist von diesen Schließungen nicht betroffen. Das Unternehmen betont auch, dass die Maßnahme nur vorübergehend ist und, sollte der Markt es erlauben, nach 12 Monaten, also im Mai 2027, wieder rückgängig gemacht werden könnte. Das Warehousing und die Abfüllanlage an den Standorten würden während der Schließung weitergeführt. Auch die Besucherzentren werden geöffnet bleiben und Touristen nach wie vor Touren und Tastings buchen und in den Shops einkaufen können.

Nach dem schlechten Zahlen für das Q3 des Vorjahres (wir berichteten) konnte MGP Ingredients für das Q4 bessere Zahlen vorlegen: Die Earnings per share stiegen 28% über den Erwartungen auf 0,63 Dollar, auch der Gewinn liegt um 4 Millionen über den Erwartungen und beträgt 138,3 Millionen Dollar.