MGP meldet 40% Rückgang bei den Verkäufen von destillierten Produkten im Q1 2026

Die ersten drei Monate des Jahres waren für den Drittanbieter MGP Ingredients keine erfreuliche Zeit: Er muss einen Rückgang der Verkäufe um 40% und des Profits um 54% hinnehmen. Die Umsätze gingen dabei auf 28 Millionen Dollar zurück, der Profit vor Steuern auf 8,6 Millionen Dollar.

Dabei schnitten die „braunen“ Destillate noch schlechter ab, hier ist ein Rückgang um 56% auf 14,9 Millionen Dollar in den Büchern. MGP Ingredients macht dafür die gesunkene Nachfrage für gealterte Whiskeys und neues Destillat verantwortlich.

Wenn man das Unternehmen im Gesamten betrachtet, liegt der Umsatzrückgang in Q1 bei 13% auf 106,4 Millionen Dollar, der Gewinn blieb mit 33,6 Millionen Dollar gleich.

Julie Francis, Director und CEO von MGP Ingredients, betont dabei, dass der Rückgang im Rahmen der Erwartungen des Unternehmens lag und dass man dem Business-Plan für 2026 weiter folgen und dessen Ziele (Umsatz zwischen 480 und 500 Millionen Dollar) erreichen werde:

Julie Francis

“As we move through 2026, we will continue to follow our strategic roadmap and drive our key growth initiatives, while prioritising our best opportunities for growth, taking decisive actions, and executing with discipline.”

Anfang des Monats hatte MGP Ingredients bekanntgegeben, dass man die Produktion bei Limestone Branch und Lux Row Distillers ab morgen vorläufig einstellen werde – wir berichteten hier darüber. Somit wird ab Mai nur mehr in Indiana produziert.