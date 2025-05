Martin Roper neuer Chairman bei MGP Ingredients

Im Januar berichteten wir darüber, dass CEO David Bratcher, der diese Aufgabe erst 2024 übernommen hatte, mit sofortiger Wirkung zurückgetreten war. Die Führung des größten Lohnproduzenten für US-Whiskey übernahm damals interimsmäßig Brandon Gall aus der Finanzabteilung des Unternehmens.

Nun hat mit 22. Mai dieses Jahres ein neuer CEO seinen Posten angetreten: Martin Roper. Im April wurde er bereits ins Board of Directors aufgenommen, und er bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Getränkeindustrie ein. Er war fast 20 Jahre CEO der Boston Beer Company und zuletzt CEO der Vita Coco Company.

Zu seiner Ernennung sagte Roper:

“It’s an honour to take on the role of chairman at a dynamic time for MGP. The company has built a strong foundation and is making meaningful progress across its focused initiatives.

“I look forward to working with my fellow directors and management to build on that progress, sharpening our strategic priorities, strengthening our execution capabilities, and delivering sustained value to shareholders.”