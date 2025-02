MGP: Verkäufe brechen im Q4 2024 um 16% ein

Nun ist es amtlich: Die Verkäufe der MGP Ingredients in Lawrenceburg, Indiana, sind im 4. Quartal 2024 um 16% geschrumpft. MGP ist einer der größten Whiskyproduzenten in den USA und die Quelle vieler gesourcter Whiskys sowie der Marken von Luxco.

Damit ist der Verkaufsrückgang für 2024 ebenfalls in der Größenordnung von 16%. Die Einnahmen vor Steuer haben sich dabei um 6% für das Gesamtjahr und 9% für das vierte Quartal.

Der Interims-Präsident von MGP, Brandon Gall (wir berichteten über seine Ernennung hier) merkte an, dass sich diese Verkaufsrückgänge im erwarteten Rahmen bewegen. Seine Erklärungen dafür und Details zu den Marken:

“Elevated industry-wide barrel whiskey inventories continue to weigh on overall brown goods sales and pricing trends, pressuring our financial performance and overshadowing the meaningful strides we continue to make across our branded spirits and ingredient solutions businesses.

“Led by Penelope Bourbon, our premium-plus portfolio outpaced category growth in 2024, even as we faced headwinds from the repositioning of certain brands for long-term success.

“At the same time, the sequential improvement in ingredient solutions sales and gross margin reinforces our belief that our specialty wheat ingredients platform is structurally positioned to win in the faster growing ‘healthier for me’ food segments.”