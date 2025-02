Ein Dreifach-Finish wurde dem neuen McNeill’s Prototype Experiment #23 gegönnt: Der kräftige Secret Islay Single Malt erhielt zunächst ein Port-Finish, das zwar Kräuternoten, aber keine Portwein-Noten hinterließ, dann eines im Cognac-Fass mit Schoko- und Weinbrandnoten, und zuletzt ein Akazienfass, in dem zuvor schon der „Smoking Bonfires“ nachreifte.

Herausghekommen sind 69 Flaschen in Fassstärke, die laut Abfüller Andy McNeill von Celtic Events „ein wahres Fassgeballer“ ergeben. Die genauen Tasting Notes und die Bezugsmöglichkeiten finden Sie unten:

Port & Cognac & Akazie – McNeill’s Prototype Experiment #23

Die langjährige Secret Islay Experiment Serie von Andy McNeill wird nun mit einem spannenden Dreifachfinish fortgesetzt.

Anfang 2015 wurde das erste Prototype Experiment mit der Nummer #01 ins Leben gerufen. Ganze 10 Jahre später befinden wir uns nun bei Nummer #23 ! Die traditionsreiche Abfüllungsreihe von Andy McNeill dreht sich um fassstarke, small batch Veredelungen eines jungen Heavily Peated Islay Whiskys und wartete über die Jahre mit intensiven, kleinen Fässern auf.

Das Experiment 23 besitzt eine bewegte Fasshistorie: Zuerst wurde der Secret Islay Single Malt der Experimentreihe für 321 Tage in einem Refill Ruby Port Cask geparkt. Dort hat er primär Kräuternoten aufgenommen – von Portwein aber keine Spur. Um dem Ganzen eine bestimmte Geschmacksrichtung zu verleihen, wurde der Whisky anschließend in ein 1st Fill Cognac Octave Cask umgefüllt. Sehr straight und zielgerichtet konnte das Experiment 23 nach 238 Tagen in diesem Fass kräftige Farbe und Aromen von Weinbrand und Schokolade aufnehmen. Für mehr Komplexität durfte im finalen Schritt das mittlerweile bewährte Finish im Akazienfass zur Anwendung kommen. Nicht irgendein Fass! Zuvor lag darin die McNeill’s Choice Weihnachtsabfüllung „Smoking Bonfires“. Ein wahres Fassgeballer.

Tasting Notes vom Abfüller:

Nase: Fein und vielschichtig. Getrocknete Kräuter der Toscana und ein Schuss Akazienhonig garnieren einen gebratenen Schinken. Dahinter wabern Aromen von Weinbrandpralinen samt Milchschokoladenmantel. Leichte Noten von Zitrus und hochwertigen, alten Holzmöbeln (die gute Art ;P ). Feiner Lagerfeuerrauch kommt später dazu.

Gaumen: Wer die Trockenheit eines Rotweines liebt, kommt hier auf seine Kosten. Sobald der erste Schluck im Mund ankommt, ziehen sich die benetzten Teile des Mundraum zusammen und werden trocken – Ein sensorisches Spektakel! Zuerst süß und fruchtig, dann wuchtig mit Holz, Milchschokolade, Physalis. Nach einigen Sekunden kommt endlich der süße Torf. Es folgen intensive, abwechselnde Schübe von Milch- und Bitterschokolade, Orangenmarmelade, Schinken, Akazienhonig, Weinbrand und Röstkaffee. Nach guten 10 Sekunden im Mund zeigen sich die Vorzüge des Doppelfinishs im Akazienfass zum wiederholten Male im wunderschönen Zusammenspiel aus süßen und deftigen Aromen.

Weihnachtliche Räucherkerzen werden spätestens nach dem dritten Schluck präsent und setzen dem Aromenspektakel die Absurditätskrone auf.

Abgang: Das Zahnfleisch hinter Ober- und Unterlippe fühlt sich an wie der Körper nach einer Thai-Massage, im positiven Sinne. Es bleibt Lagerfeuerrauch und süßer Torf, Milchschokolade und Weinbrand. Leichte Kräuter, Akazienhonig und süßes Holz. Die primären Aromen aus Nase und Gaumen setzen sich eins zu eins im Finish fort. Etwas Grapefruit kommt dazu. Nach dem zweiten Schluck ist der Torfanteil deutlicher, verbindet sich aber gut mit den restlichen Geschmäckern. Im Mundraum breitet sich nun der undefinierbare Geschmack bzw. Geruch eines Asia-Shops aus, von einer Art Räucherstäbchen und Duftholz über Kräuter, Tee und einer Portion Mystik. Was für ein Teil…

Fakten:

“Experiment #23“ 5 Jahre 57,4% ABV

Ruby Port Cask Finish & Cognac Cask Finish & Acacia Cask Finish

Nur 69 Flaschen! Samples verfügbar.

Preis: 74,90 € (107,00 € / 1L)

Erhältlich ist der Whisky im Shop von Celtic Events.