Neu bei Tastillery: „Shining Bright like a Diamond“ Muja – zeitlos eleganter Irish Blended Whiskey

Einen Irish Blended Whiskey, der durch seine extravagante Flaschenform zum Beispiel auch ein schönes Geschenk für den St. Patrick’s Day sein kann, stellt Tastillery.com in der nachfolgenden Pressemitteilung samt den Tasting Notes und einem Link zum Shop, wo der Muja zu beziehen ist, vor:

„Shining Bright like a Diamond“ Muja – zeitlos eleganter Irish Blended Whiskey

Die Tastillery präsentiert mit dem MUJA einen außergewöhnlichen Whisky, bei dem beste Single Malt und Single Grain Whiskeys aus Irland in ehemaligen Bourbon- und Sherry-Fässern gereift und anschließend nach Italien überführt wurden. Dort hat man die Fässer vermählt, auf 42 Volumenprozent reduziert und nicht kühlfiltriert in diese einzigartigen Flaschen abgefüllt.

Das bernsteinfarbene Destillat funkelt in einem diamantförmigen Dekanter und ruht auf einem Sockel aus gegossenem Beton. Auch der Verschluss wird von einem gravierten Betonquader gekrönt. Bei diesem Irish Blended Whiskey zählen sowohl die äußeren als auch die inneren Werte, doch der Geschmack steht dem perfekten Design in Nichts nach.

Eine elegante Süße von reifen, roten Früchten und Wildhonig begrüßt uns in der Nase. An der Zunge entdecken wir zu Beginn eine sanfte Menthol Note. Die vanilleartigen Malzaromen des Single Malts vereinen sich mit der Würzigkeit des Grains und leiten über in die Frische von grünen Äpfeln. Im Nachklang liefert die Fassreifung Anklänge von geröstetem Kakao und ein wenig Zimt.

Ein absolutes Highlight und Statement, ob nun in einer New Yorker Roof Top-Bar oder im heimischen Regal. Zu beziehen in einer hochwertigen, limitierten Geschenkbox unter: https://tastillery.com/products/muja-irish-whiskey-blended