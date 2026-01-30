Neu von Tastillery: Original Stormtrooper Whisky Batch #2

Der erste Stormtrooper Whisky von Tastillery war bei Whiskyfans ein Voltreffer (was den Stormtroopers im Film de facto nie gelang) – nun legt man dort mit einem Batch #2 nach und bringt einen 10 Jahre alten Secret Speysider in Stellung. Der Original Stormtrooper Batch 02 „Missed Bullseye“ ist ab sofort bei Tastillery erhältlich – den Link und mehr Infos finden Sie in der nachstehenden Pressemitteilung:

JEDER SCHUSS KEIN TREFFER – JEDER SCHLUCK EIN GENUSS ORIGINAL STORMTROOPER „MISSED BULLSEYE“ SECRET SPEYSIDE WHISKY

Taste Preview bei „The Village“ in Nürnberg ab 06.02.2026

Nach dem großen Erfolg der Batch 01 unserer tapferen Sternenkrieger, die inzwischen bei vielen Fans über die Homebar wacht, folgt jetzt mit Batch 02 die Next Generation des schlecht zielenden Chaos-Kommandos. In edlen, weißen Flaschen und mit völlig neuen, köstlichen Spirits, die eure Geschmacksnerven in eine weit entfernte Galaxis versetzen werden.

Den Anfang macht die Batch 02 unserer Whisky-Abfüllung mit dem Namen Missed Bullseye.

Ein köstlicher Single Malt aus der Speyside, dessen genaue Herkunft ein ebenso großes Mysterium ist wie die Gesichter unter den weißen Helmen. Nur so viel wird unter den Truppen gemunkelt: Mit 40% abgefüllt, reifte er nicht weniger als 10 Jahre sowohl in frischen Eichenfässern als auch in Ex-Bourbon- Fässern. Damit ist er neben seinem dekorativen Schauwert als (verfehltes) Zielobjekt auch ein echter, edler Gaumenschmeichler.

Jetzt die limitierte Sammleredition in unserem galaktischen Onlineshop bestellen unter: https://tastillery.com/products/original-stormtrooper-missed-bullseye-whisky

Original Stormtrooper Batch 02 „Missed Bullseye“ Secret Speyside Whisky (10YO) mit 40% Vol.

Tasting Notes:

Nase: Wildkräuter, leichte Minze, Milchschokolade

Gaumen: Akazienhonig, geröstete Haselnüsse, gelbe Äpfel

Nachklang: Karamellsirup, Zitronenzeste, elegante Eichennote

Cask-Details:

Secret Speyside Whisky, 10 Jahre gereift in frischen Eichenfässern und Ex-Bourbon Fässern

Die würzigen Aromen an der Nase erinnern an eine frische Blumenwiese und feine Milchschokolade, auf der Zunge treten feiner Honig und die würzigen, leicht nussigen Aromen der zehnjährigen Fassreifung in den Vordergrund. Der Nachklang ist bietet kräftiges Karamell, samtig-weich, triffi genau ins Schwarze und lässt die eigene, fehlende Treffsicherheit für einige seelige Momente in weite, weite Ferne rücken. Vermutlich wird bald jeder Original Stormtrooper eine dieser Flaschen sein Eigen nennen wollen, doch das dürfte nur den wenigsten gelingen. Denn wie die Zielsicherheit der gesamten Garnison, ist die Verfügbarkeit dieser eleganten Flasche streng limitiert.

Neugierig ihr geworden seid? Probieren ihr ihn möchtet? Dann besucht uns vom 06.02. – 08.02.2026 auf der Whiskeymesse „The Village“ in Nürnberg, dort könnt ihr euch einen Dram dieser Neuheit gönnen und euch mit einem offiziellen Original Stormtrooper Helm fotografieren lassen.

„Missed Bullseye“ ist die erste Abfüllung der Batch 02 der Original Stormtrooper Reihe, die 2025 von der Tastillery Online GmbH gestartet wurde.

Weitere Abfüllung werden im Laufe dieses Jahres folgen.