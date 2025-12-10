Eine neue Abfüllung aus der Legendary Casks Serie von Tastillery ist ab sofort erhältlich: Die dritte Ausgabe, Tastillery Legendary Casks #3 „Guinevere“, widmet sich der Gemahlin von König Arthur. Dabei handelt es sich um einen 12 Jahre alten Strathmill, der nach seiner Reifung um Oloroso Sherryfass noch sechs Monate lang in Islay-Fässern nachreifen durfte.

223 Flaschen davon gibt es, zum Preis von €79,90 – eine Bezugsmöglichkeit finden Sie im Artikel:

Soeben erschienen: Tastillery Legendary Casks #3 „Guinevere“ – leidenschaftlich, mystisch, streng limitiert

Geheimnisvoll und leidenschaftlich wie Guinevere, Gemahlin von Arthur und Königin von Camelot, präsentiert sich die nach ihr benannte Nummer 3 unserer Legendary Casks. Kriege und Schlachten wurden geführt, um ihre Ehre und Freiheit zu bewahren und sie zu beschützen.

Die Beziehung zwischen dem Königspaar war voller Leidenschaft, großer Liebe und mindestens genauso großer Dramen. Deswegen bietet die erste Abfüllung unserer Reihe mit einer weiblichen Legende auf dem Label die ganz große Aromenvielfalt, von der wir schon beim ersten Probieren verzaubert waren.

Ein tieffruchtiger, süßer Strathmill von der Speyside mit komplexen 55,4% Vol. reifte 12 Jahre in 1st Fill Oloroso Fässern. Doch damit war seine Geschichte noch nicht zu Ende. Volle 6 Monate reifte er in zwei mystischen Fässern, die von der Westküste der Insel Islay an unsere Gestade verbracht wurden.

Die ganze Magie dieser mystischen, rauchigen Aromen vollendete den Strathmill zu einem Stoff, aus dem echte Legenden sind.

Holt euch die streng limitierte Flasche unseres Legendary Casks 3 nach Hause und stellt Sie zwischen unsere ersten beiden Abfüllungen, dort wird Guineveres leuchtend rotes Herz sicher am hellsten erstrahlen. Denn auch wenn Arthur ihre ganze Liebe gehörte, so war sie auch dessen Waffenbruder und bestem Freund Lancelot sehr zugetan.

12 Jahre alter Strathmill in Ex-Oloroso-Fässern gereift

6 Monate Im 1st Fill Ex-Islay-Fass (LA)

Mit 55,4% Vol. abgefüllt

Tieffruchtig, süß, sanft-mystischer Rauch

Weltweit Limitiert auf nur 223 Flaschen

Tasting Notes:

An der Nase präsentiert sich Batch 03 unserer Legendary Casks mit feinem Zitrusaroma, reifen Äpfeln und einer wärmenden Karamellnote. Eine sanfte, mystische Rauchigkeit wie vom duftendem Nebel über einer Moorlandschaft lässt bereits erahnen, welche Magie die frisch entleerten Islayfässer hier gewirkt haben.

Auf der Zunge ist die Süße des Strathmills perfekt vereint mit der roten Fruchtigkeit der Sherryfässer, in denen er 12 Jahre reifen konnte. Doch dann verlässt er die sanften Hügel der Speyside und tritt in die vollmundige Aromenwelt der Islay ein. Mit einer pfeffrigen Würze und Noten von glimmendem Eichenfeuer breitet er sich ölig im Mundraum aus. Die Harmonie aus fruchtiger Süße der Ex-Oloroso-Fässer und den kräftigen Eichennoten der frischen Ex-Islay Casks vereinen sich zu einem malzigen Nachklang mit einer leichten Note von Meersalz, Jod und geröstetem Getreide. Noch lange hallen Noten von leicht schwelender Asche und duftenden Kiefernadeln nach und vollenden so ihre Reise durch Schottlands neblige Gefilde.