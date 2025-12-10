News aus dem hohen Norden von Deutschland: Ida-Destille in Idafehn in Ostfriesland mit neuen Bottlings

Aus dem Norden Deutschlands, von Ostfriesland, kommen Neuigkeiten einer weit über die lokalen Grenzen hinaus bekannten Brennerei: Die Ida-Destille in Idafehn, „Top Whisky Brennerei 2025“ bei den The Excellence of Whisky Awards und einzige aktive Whiskybrennerei der Region, stellt nachfolgend zu den bekannten Abfüllungen zwei neue Bottlings vor, die ab sofort in der Brennerei und im ausgesuchten Fachhandel erhältlich sind.

Lesen Sie hier mehr über die Abfüllungen:

Nachdem die Ida-Destille in Idafehn, Ostfriesland verdient den Preis als „Top Whisky Brennerei 2025“ bei den The Excellence of Whisky erhalten hat, folgte auch für die Abfüllung des „Gentle Smoke“ die offizielle Goldmedaille. Als einzige aktiv produzierende Brennerei Ostfrieslands kann sie zurecht Stolz auf diese Auszeichnungen sein, da sie auch erst am 12.07.2023 die ersten Abfüllungen vorstellen durfte.

Die beiden bisher als Inaugural Releases veröffentlichen Abfüllungen „Smooth“ und „Gentle Smoke“ sind auch in diesem Jahr wieder in Flaschen gefüllt worden. Zu dem kommen zwei neue, vielversprrechende Abfüllungen auf den Markt. Wie sich die Destille auf die Fahne geschrieben hat sind alle Abfüllungen in Fassstärke in handverlesener, exclusiver Auflage

„Smooth“ 58,0%

Fassreifung: Rotwein, PX-Sherry

Charakter: milde, seidige Geschmeidigkeit, angenehme Süße, ausgeprägte Sherry- und Weinnoten

„Gentle Smoke“ 59,2%

Fassreifung: Rotwein, American Virgin Oak

Charakter: elegante, sabfte Rauchnote, harmonische Balance mit anderen Geschmacksnuancen, Trockenfrüchte, Nüsse, Gewürze

Neu im Portfolio 2025

„Smokey Pale“ 61,4%

Fassreifung Rotwein

Charakter: deutliche Rauchnoten in Kombination mit mannigfaltiger Fruchtpalette

„Ida’s Dark Soul“ 56,4 %

Fassreifung: Rotwein, PX-Sherry, Madeira Sherry

Charakter: Trockenfrüche, Pfeffer, Eiche, fordernde Tiefe, langer Abgang

Die Flaschen in kleiner Auflage sind bei der Ida-Destille direkt oder im ausgesuchten Fachhandel zu angemessenen Preisen bestellbar.