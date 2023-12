Rechtzeitig zur Weihnachtszeit: Ida Whisky „4th season“

Die erste und bisher einzige Single Malt Brennerei in Ostfrieslands, die Ida-Destille, stellt ihre neueste Abfüllung vor. Ida Whisky „4th season“ ist eine in Fassstärke abgefülltes Single Cask Bottling mit Aromen von Trockenfrüchten, Nüssen und einer sehr zarten Rauchnote. Erhältlich ist sie online per Mail über die Ida-Destille, mehr in den Infos, die wir von der Brennerei erhalten haben:

Ida-Destille stellt Ida Whisky „4th season“

Rechtzeitig zur Weihnachtszeit hat die Ida-Destille in Ostfriesland wieder einen Single Malt auf den Markt gebracht. Der Whisky wurde bereits auf dem Bottle Markt in Bremen vorgestellt.

Nach dem erfolgreichen Lunch der ersten beiden Abfüllungen kann nun ein weiterer Single Malt in Fasstärke das Weihnachtsfest der Kunden bereichern. Nachdem die beider ersten Abfüllungen sehr gut ankamen, kann man von einem weiteren erfolgreichen Produkt ausgehen.

Die Destille in Ostrhauderfehn, in der Nähe von Leer gelegen, befindet sich in einem wunderschönen Bauernhaus und kann nach Anmeldung auch besichtigt werden. Sie wird von der Inhaberin geführt, und diese ist auch seit März 2019 für das Destillat zuständig. Es werden auch Tastings mt verschiedenen Themen angeboten. Wer mal in der Nähe ist, sollte gerne mal dort reinschauen.

Heidi Brintrup, Inhaberin der ersten und bisher einzigen Single Malt Destille in Ostfriesland beschreibt ihren Whisky wie folgt:

Unser Ida Whisky „4th season“ wurde ebenfalls in die eigens für ihn ausgesuchte Karaffe gesetzt. Rechtzeitig vor Adventszeit und Weihnachten erschienen, passt er mit einer Geschmackskomposition aus Trockenfrüchten, Nüssen und sehr zarter Rauchnote in die Jahreszeit. Ein passender Begleiter für eine gemütliche Auszeit am Kamin- oder Ofenfeuer. Wie alle unsere Single Malt Whiskys kommt er als Single Cask Abfüllung in Fassstärke von 59,9 % vol.

Die 0,7 l Karaffe im eleganten winterweißen Samtbeutel kostet € 89,00.-

Bestellmöglichkeit gibt es im Fachhandel oder direkt über die Kontaktdaten

Ida – Destille

Fryske Frijheid Spirits

Inh.: Heidi Brintrup

Idafehn – Nord 1

26842 Ostrhauderfehn

Tel. 04952 / 8905030

E-Mail: info@ida-destille.de