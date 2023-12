Die indischen John Distilleries bauen deutlich aus

Die John Distilleries, in unseren Regionen bekannt durch ihren Single Malt John Paul, werden ihre Kapazitäten deutlich erhöhen. Bereits vor zwei Jahren wurde damit begonnen, die Malt-Kapazität der indischen Brennerei zu verdoppeln, die aktuelle Kapazität ist im Artikel der Times Of India mit 1,2 Millionen Litern angegeben. Diese soll nun nahezu verdreifacht werden, die erneute Steigerung hat eine Kapazität von 3,4 Millionen Liter als Ziel.

Fässer in der Paul John Distillery. Bild © Whiskyexperts

Die John Distilleries verkauften im vergangenen Jahr 57.000 cases Single Malts, dies entsprach einem Anteil von 13 % an der gesamten Kategorie Premium-Malt-Whisky in Indien. Auch auf den globalen Märkten, darunter Großbritannien, den USA, Deutschland, Polen, Belgien, Neuseeland, Australien, Japan, Südkorea und dem Nahen Osten, sind die Umsätze von Paul John gleichermaßen stark, heißt es weiter. Auch auf der heimische Whisky-Markt in Indien ist John Distilleries stark vertreten, ihre Indian Whisky „Original Choice“ zählt zu den zehn meistverkauften Marken der Welt. Chairman Paul P. John erwartet für dieses Jahr, wie die Times Of India notiert, einen Absatz von insgesamt 24 Millionen cases. 90 % dieses Umsatzes würden auf ihre Marke Original Choice entfallen, beim Unternehmen wird davon ausgegangen, dass das Jahr mit einem Wachstum des Inlandsumsatzes von fast 20 % und eines Exportwachstums zwischen 15 und 20 % abgeschlossen werden kann.

Paul P. John