Highland-Torf trifft Tropenfrucht-Finish: Mad Malts #2 von whic

Wenn in der Edradour-Destillerie torfiger Whisky gebrannt wird, kommt er dann unter dem Namen Ballechin auf den Markt – und erfreut Rauchliebhaber mit seinem eigenständigen Charakter. Genau so einen Ballechin, im Alter von 14 Jahren, hat whic.de für die zweite Abfüllung der Mad Malts Serie ausgesucht. Ein Finish in einem Rum Hogshead verleiht dem Whisky zusätzliche Tiefe.

Hier alles über den Mad Malts #2, der ab sofort bei whic.de erhältlich ist:

HIGHLAND-TORF TRIFFT TROPENFRUCHT-FINISH

Mit Mad Malts #2 eröffnen sich neue Genussdimensionen

Bremen, 10.12.2025

Mit dem 14-jährigen Ballechin veröffentlichen die Whiskyexperten von whic heute die zweite Abfüllung ihrer Serie Mad Malts. Der stark getorfte Highland Single Malt wurde vom etablierten Abfüller Signatory Vintage abgefüllt und stammt aus der Traditionsbrennerei Edradour, deren rauchige Whiskys unter der Marke Ballechin veröffentlicht werden. Nach langer Reifezeit erhielt der Whisky sein finales Finish in einem Rum Hogshead – eine Kombination, die rauchige Tiefe und tropisch-süße Akzente zusammenführt.

In der Nase trifft intensiver Torfrauch auf helle, exotische Frucht: Ananas, Papaya und Melone steigen zuerst auf, dahinter wirken Banane, Kokosnuss und Zitronen-Käsekuchen wie ein kurzer Abstecher an ein köstliches Dessertbuffet. Am Gaumen zeigt sich der Malt cremig und ölig, mit Rauch, Salzkaramell-Eiscreme und reifer Ananas. Nussige Noten, dunkle Schokolade und feine Gewürze schieben sich nach vorn, bevor eine Spur Asche die Süße erdet. Der Nachklang bleibt lang und ausgewogen, getragen von aschigem Rauch, Crème brûlée und Kräuterwürze.

Ein volles Aroma und der schöne Anblick der natürlichen Kupferfarbe ist Whiskyliebhabern bei diesem Single Malt gewiss, da er weder kühlgefiltert, noch gefärbt wurde und bei kräftigen 55,9% Vol. abgefüllt wurde. Das Fass #710 ergab nur 292 Flaschen, die ab sofort exklusiv bei whic verfügbar sind: whic.de/mad-malts

„Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Für kaum einen Whisky gilt das so sehr wie für dieses leckere Exemplar. Intensive Fruchtsüße und kräftiger Rauch halten sich in perfekter Balance, während sich ein vielschichtiges Aromenbuffet eröffnet. Was für eine einmalige Genussreise!“ Arne Wesche, Gründer von whic

Die Flaschen sind exklusiv bei whic erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: whic.de/mad-malts