HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Clynelish

Ein Trio aus der Highland-Brennerei, deren Whisky für seinen wachsigen Stil bekannt und beliebt ist....

Die Destillerie Clynelish steht heute im Fokus bei Serge Valentin – mit ihrem als „wachsig“ beschriebenen Destilleriestil zählt sie zu seinen Lieblingen, und hat auch sonst viele Fans, die die unverwechselbare Stilistik mögen.

Drei Clynelish hat Serge heute im Glas, darunter auch die neue Special Release von Diageo – die trotz sehr guter Bewertung aber das Schlusslicht der Verkostung bildet, was die Punkte betrifft:

AbfüllungPunkte

Clynelish 18 yo ‘Waxen Sun’ (51.6%, OB, Special Release 2025, refill casks)87
Clynelish 24 yo 2001/2025 (51.8%, Milroy’s Vintage Highland Reserve, hogshead, cask #235, 164 bottles)91
Clynelish 35 yo 1990/2025 (42.7%, Signatory Vintage, Symington’s Choice, bourbon barrel, cask #3476, 95 bottles)90
Clynelish/Brora. Ölbild von David Christopher Schlierenkämper
