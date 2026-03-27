Serge verkostet: Neun aus Clynelish zum International Whisk(e)y Day

Heute ist wiederInternational Whisk(e)y Day zu Ehren des Whisky-Autors Michael Jackson, der leider viel zu früh verstarb. Der Tag wurde 2009 ins Leben gerufen, und zwar von Becky und Hans Offringa, gemeinsam mit einer Vielzahl von Whiskyfreunden, wie dieses Gründunsgmanifest zeigt, das uns Hans Offringa zur Verfügung gestellt haben:

Und hier noch ein Bild der Whiskyautoren, die damals im Jahr 2009 zur Gründung des IWD persönlich in Groningen anwesend waren (wer erkennt die jüngeren alter egos vieler Whiskylegenden darauf?):

Seitdem wird er international begangen, und Serge hat Jahr für Jahr besondere Whiskys aus Macallan, die Lieblingsbrennerei von Michael Jackson, verkostet. In diesem Jahr widmet er die Verkostung der Brennerei Clynelish, die zwar nicht zu den Lieblingsdestillerien von Jackson zählte, dafür aber auf Whiskyfun in hohem Ansehen steht.

Apropos hohes Ansehen: Serge Valentin wurde vorgestern am Abend in die Whisky Hall of Fame aufgenommen, wozu wir ihm natürlich herzlichst gratulieren. Hochverdient, Serge!

Nun aber zu unserer Tabelle der Verkostung, die sie, samt einem launigen Vorwort, wie immer hinter diesem Link finden:

Abfüllung Punkte

King’s Legend ‘Old Special’ (no ABV statement, OB, Ainslie & Heilbron, UK, blend, +/-1960) 90 Clynelish 11 yo 2014/2025 ‘Hogmanay Bottling’ (48.1%, Thompson Bros., refill hogshead, 223 bottles) 88 Clynelish 12 yo 2013/2026 (49.1%, Thompson Bros., dechar French and American oak hogsheads, 613 bottles) 88 Clynelish 12 yo 2013/2025 ‘25th Anniversary Dornoch Castle’ (50.5%, Thompson Bros., Rejuvenated Hungarian oak, cask #314380, 344 bottles) 90 Clynelish 14 yo (55.1%, Elixir Distillers, Macbeth Act Two, Servant, first fill bourbon, 1600 bottles, 2024) 90 Clynelish 11 yo 1982/1994 (66.3%, Cadenhead, Authentic Collection, Meregali Import) 86 Clynelish 24 yo 2001/2025 ‘A Sutherland Dram’ (48.9%, Thompson Bros., refill hogshead, 135 bottles) 91 Clynelish 31 yo 1993/2025 (47,8%, Lucky Choice & Abyss Whisky Bar, bourbon barrel, cask #11085) 92 Clynelish 40 yo 1984/2025 (46.7%, Gordon & MacPhail, Book of Kells, for T.D.M. Whisky, Minus, Casky & Malt Barks, refill American hogshead, cask #4103, 122 bottles) 92