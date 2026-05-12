Serge verkostet: Zwei nicht so geheime Speysider

Ein Duo mit zwei Speysidern, die ihre Herkunfts-Brennerei nicht nennen, stellt sich Serge Valentin heute zu seiner Verkostung des Tages zusammen. Beide reiften in einem Sherry-Fass, und dies zudem mit 20 und 25 Jahren auch recht lang. Für diejenigen, die wissen möchten, aus welcher Destillerie der mit 88 bzw. 89 Punkten bewerteten Whisky kommen, hat Serge auf Whiskyfun vor seinen Tasting Notes den Namen in einem kleinen Rätsel verpackt. Die Verkostung auf einem schnellen Blick finden Sie in unserer Übersicht:

Abfüllung Punkte