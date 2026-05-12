Serge verkostet: Zwei nicht so geheime Speysider

Beide reiften in einem Sherry-Fass, und dies zudem mit 20 und 25 Jahren auch recht lang
Ein Duo mit zwei Speysidern, die ihre Herkunfts-Brennerei nicht nennen, stellt sich Serge Valentin heute zu seiner Verkostung des Tages zusammen. Beide reiften in einem Sherry-Fass, und dies zudem mit 20 und 25 Jahren auch recht lang. Für diejenigen, die wissen möchten, aus welcher Destillerie der mit 88 bzw. 89 Punkten bewerteten Whisky kommen, hat Serge auf Whiskyfun vor seinen Tasting Notes den Namen in einem kleinen Rätsel verpackt. Die Verkostung auf einem schnellen Blick finden Sie in unserer Übersicht:
Abfüllung
Punkte
Blended Malt 25 yo 2000/2025 (51.2%, C. Dully Selection, sherry butt, cask #12, 200 bottles)
89
Marketing Malt 20 yo 2005/2025 (57.1%, Decadent Drams, Speyside single malt, 1st fill European oak sherry butts, 612 bottles)
88
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