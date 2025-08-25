Montag, 25. August 2025, 16:14:19
Serge verkostet: Acht Secret Whiskys

Blended Scotch, Blended Malts und Single Malts ohne Herkunftsangabe bilden die Verkostung des Tages

Acht Abfüllungen, die aus ihrer jeweiligen Herkunft ein Geheimnis machen (müssen), stellt sich Serge Valentin heute zu seiner täglichen Verkostung auf Whiskyfun zusammen. Die Bottlings erschienen alle in den letztem Jahren. Einzig die Abfüllung Pride of Strathspey, die Gordon & MacPhail zur Vermählung von Prince Andrew und Sarah Ferguson im Jahre 1986 veröffentlichte, stammt aus vergangenen Tagen. Viel Spaß und feine Genussmomente fand Serge in dieser Session, dementsprechend fallen auch seine Benotungen aus:

AbfüllungPunkte

Glenlaird 12 yo ‘Batch #1’ (48%, Tri Carragh, Stravaig Spirits, +/-2023)85 
Big Peat 2010/2025 ‘Feis Isle 2025’ (50%, Douglas Laing, refill hogshead)88
Wormtub 10 yo ‘Batch 5’ (56.1%, Atom Brands, sherry cask finish, 2024)88
Nectar Grove ‘Madeira Finish’ (46%, Wemyss Malts, blended malt, limited edition, 3,000 bottles, 2023)86
Timorous Beastie ‘The Cheese Cellar Collection No. 03’ (46%, Douglas Laing, Moscatel finish, 4,200 bottles, 2025)83
The Perspective Series No.1 21 yo (43%, Berry Bros. & Rudd, blended Scotch, 6,300 bottles, 2019)84
Extra-Groovy Spirit Blend 1969–2017/2023 (40.1%, Thompson Bros., blended Scotch)89
Pride of Strathspey 1959–1960/1986 (40%, Gordon & MacPhail)92
