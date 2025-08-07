Diesen Sonntag sollten sich Whiskyinteressierte rot anstreichen: Dann beginnt nämlich der Vorverkauf für drei außergewöhnliche Masterclasses bei der Whisky Live Germany 2025 in Hamburg am 11. und 12. Oktober. Die Liste der Vortragenden hat es dabei in sich: Serge Valentin und Sebastian Jäger im Duo mit Schätzen aus dem Archiv von Kirsch Import, Sukhinder Singh mit der neuen Elixir Trails.Reihe, und Andrew Symington und Billy Walker mit Whiskys, die ihre Whiskygeschichte wiederspiegeln.

Ab Sonntag, den 10. August um Punkt 10 Uhr gibt es die Tickets dafür (Link im Artikel) – es scheint ratsam, sich mit dem Reservieren der Plätze nicht allzu viel Zeit zu lassen…

Whisky Live Germany startet mit drei hochkarätigen Masterclasses:

Tickets für Tastings mit Serge Valentin & Sebastian Jäger, Sukhinder Singh sowie Billy Walker & Andrew Symington ab Sonntag erhältlich

Stuhr, 07.08.2025 – Mit den ersten drei Masterclasses gibt die Whisky Live Germany 2025 einen Vorgeschmack auf ihr hochkarätiges Tasting-Programm. Tickets für alle Verkostungen sind ab Sonntag, 10 Uhr, über die Website erhältlich.

Rund zwei Monate vor dem Start der ersten Whisky Live Germany am 11. und 12. Oktober in Hamburg gibt der Veranstalter Kirsch Import die ersten drei Masterclasses des Spirituosen- Events bekannt. International renommierte Persönlichkeiten der Whiskyszene werden das offizielle Verkostungsprogramm eröffnen.

Die Masterclass mit den Experten Serge Valentin (whiskyfun.com) und Sebastian Jäger (Wu Dram Clan) ist ein geschichtsträchtiger Streifzug durch Archiv-Schätze aus dem Portfolio von Kirsch Import.

Sukhinder Singh, Mitgründer von Elixir Distillers, führt zusammen mit Whisky Ambassador Mathieu Aliche durch die neue „Elixir Trails“-Reihe – mit Whisky- und Rum-Abfüllungen aus seiner globalen Entdeckungsreise durch Destillerien und Lagerhäuser.

Zum Abschluss treten Billy Walker und Andrew Symington gemeinsam auf – zwei Legenden, die seit mehr als 30 Jahren befreundet sind und zusammen über 90 Jahre Erfahrung in der Branche haben. Sie öffnen Abfüllungen, die ihre persönliche Geschichte widerspiegeln. Der Erlös dieser Masterclass geht an Scotland’s Charity Air Ambulance.

Tickets für die drei Masterclasses sind ab Sonntag, 10. August, um 10 Uhr über die Website der Whisky Live Germany erhältlich. Die Teilnahme ist jeweils auf 30 Plätze begrenzt und nur in Kombination mit einer Eintrittskarte für die Messe möglich.

Über Whisky Live Germany

Die Whisky Live Germany findet am 11. und 12. Oktober 2025 erstmals im CCH – Congress Center Hamburg statt. Organisiert von Kirsch Import, bringt das weltweit etablierte Format erstmals in Deutschland Fans und Fachbesucher zusammen: Am Publikumstag erleben Whiskyenthusiasten über 500 Abfüllungen, Verkostungen und exklusive Masterclasses; der Fachbesuchertag bietet B2B-Gespräche und Networking. Whisky Live existiert bereits seit 25 Jahren in internationalen Metropolen wie London, Singapur und Melbourne und schafft in Hamburg eine neue Bühne für Whisky-Kultur und Genuss

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 49 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch. Die Niedersachsen veranstalten 2025 erstmals die international renommierte Whisky Live Messe in Deutschland.