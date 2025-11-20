Neu bei Kirsch Import: Sukhinder Singh’s Elixir Trails

Sukhinder Singh ist mit Whisky reich geworden, aber dabei eines geblieben: ein absoluter Whisky-Geek, der das Wasser des Lebens liebt und es nicht einfach als Ware betrachtet. Ausdruck dieser Begeisterung für Spirituosen ist die neue Serie Elixir Trails, die rund um die Welt besondere Abfüllungen entdeckt und vorstellt. Elixir Trails kommt nun über Kirsch Import auch nach Deutschland, und die ersten drei Whiskyabfüllungen aus der Serie möchten wir Ihnen hier vorstellen – Whiskys aus der englischen White Peak Distillery, von THY aus Dänemark und aus der US-amerikanischen Westland Distillery. Sie werden in Kürze im Fachhandel Ihres Vertrauens erhältlich sein.

Der Globus in einem Glas: Sukhinder Singh präsentiert Elixir Trails

Wenn Sie mit Sukhinder Singh befreundet wären, würde er Ihnen diese Abfüllungen empfehlen: Die neue Reihe Elixir Trails versammelt Spirituosenentdeckungen eines der renommiertesten Experten der Welt. Als Navigator führt Singh von der Karibik über Australien bis Skandinavien – stets auf der Suche nach herausragendem Geschmack, frei von Vorurteilen oder Engstirnigkeit.



Die jeweils limitierten Chargen der Trails enthalten Single Casks, Small Batches oder Blends mehrerer Spirituosenkategorien und werden in zwei Preissegmenten angeboten. Den Anfang machen Abfüllungen der Standardklasse. Eine Premiumklasse in dunklen Flaschen mit minimalistischeren Etiketten folgt. Details zu allen Stopps gibt es auf der Website der Serie.

Erster Halt der Whisk(e)y Trails: England. Hier macht sich die White Peak Distillery das Brauerbe ihrer Heimat zunutze. Mit Brauhefe und langer Fermentation entstehen fruchtbetonte Single Malts wie der White Peak Distillery 2018/2025.



Im windigen Westen Dänemarks entsteht Farm-Whisky aus eigenem Bio-Getreide: Für den nussig-würzigen Thy Distillery 2020/2025 wurden Roggen, Sommergerste und – ungewöhnlicherweise – Dinkel kombiniert.



Westland aus Seattle steht an der Spitze der Single-Malt-Bewegung in den USA. Leicht getorft, verbindet der Westland Distillery 2016/2025 Vanille, helle und Zitrusfrüchte mit Barbecue-Noten.

White Peak Distillery 2018/2025

The Whisk(e)y Trail Single Malt English Whisky

Small Batch



7 Jahre

Dest.: 2018

Abgef.: 2025

Herkunft: England

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

1.254 Flaschen (insgesamt)

52,4% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Thy Distillery 2020/2025

The Whisk(e)y Trail Danish Malted Rye Whisky

Small Batch



4 Jahre

Dest.: 2020

Abgef.: 2025

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: New American Oak Quarter Casks

645 Flaschen (insgesamt)

50,5% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Westland Distillery 2016/2025 – Peated

The Whisk(e)y Trail American Single Malt Whiskey

Small Batch



9 Jahre

Dest.: 2014 & 2016

Abgef.: 2025

Herkunft: USA

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Second Fill American Whisky Barrels

817 Flaschen (insgesamt)

56,5% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt