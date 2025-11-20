Gordon & MacPhail mit Umsatzrückgang von 18% – und mehr Gewinn wegen einer Versicherungsauszahlung

Gordon & MacPhail ist das nächste Whiskyunternehmen, das enttäuschende, allerdings nicht ganz aktuelle Zahlen berichtet: Bis Fabruar 2025 sind die Umsätze mit Whisky von 34,4 Millionen Pfund auf 28,2 Millionen Pfund gesunken – ein Rückgang von 18 Prozent. Vor zwei Jahren noch hatte der Umsatz übrigens 46,5 Millionen Pfund ausgemacht.

Der Gewinn bei Gordon & MacPhail stieg dabei aber von 4,3 Millionen Pfund auf 6,8 Millionen Pfund – und das dank eines Produktionsausfalls bei The Cairn durch eine Kältewelle, den eine Versicherung ersetzen musste – mit 2 Millionen Pfund. Dennoch: 2022/2023 hatte man noch 17,4 Millionen Pfund Gewinn erzielt.

Im Top-Luxussegment läuft es aber nach wie vor blendend: Von den 125 Flaschen des Glenlivet 85yo, dem ältesten Whisky der Welt (wir berichteten hier), waren innerhalb von sechs Wochen alle 124 Flaschen zu je 125.000 Pfund verkauft. Die letzte Flasche befindet sich gerade in einer Charity-Auktion.

Gute Signale erhält das Unternehmen auch aus Südkorea und den USA, wo die Verkäufe wieder stark anzogen und fast wieder die bisherigen Höchststände erreicht haben.

Wie geht es weiter? Laut CEO Mark Geary wird hat man bedeutende Summen in die Marken, die Infrastruktur und den Personalstand investiert und wird das auch fortsetzen. Geary weiter:

“It remains a challenging and turbulent market but there are opportunities to invest and get our offering right at the top end. The recent 85-year-old launch has gone incredibly well. All 125 bottles are now on order. “We delivered bottom-line growth through three key areas – a better mix of products and markets for us on the lower revenue, good control of costs, and an insurance claim which came in relation to a production hold due to bad weather at The Cairn.”