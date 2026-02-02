Sukhinder Singh versteigert die letzten Karuizawa-Fässer seiner Privatsammlung

Für Sukhinder Singh, Mitbegründer und Inhaber des unabhängigen Abfüllers und Blenders Elixir Distillers (zu diesem Unternehmen gehören auch die Tormore Distillery sowie die Portintruan Distillery auf Islay), ergab sich 2012 die Gelegenheit, eine Auswahl der letzten Fässer der japanische Brennerei Karuizawa zu erwerben. Zwei dieser Fässer – es sind anscheinend die letzten seiner Karuizawa-Fass-Sammlung – kommen im nächsten Monat bei Christie’s in eine Live-Auktion. Die Schätzpreise sind auf Anfrage beim Auktionshaus erhältlich, wie Christie’s in der Pressemitteilung schreibt.

Die Karuizawa casks #6195 und #888 wurden 1999 befüllt, also kurz vor der Schließung der Karuizawa-Destillerie im Jahr 2000. Sie lagern derzeit im Zolllager der Tormore Distillery in Schottland, und enthalten noch Whisky für etwa 420 Flaschen in der Standardgröße von 700 ml. Der erfolgreiche Bieter kann nach der Auktion, ob sein erworbenes Fass noch weiter in der Tormore Distillery reifen darf. Oder ob dieses abgefüllt werden darf.