Kentucky Bourbon Trail mit zehn neuen Stationen

Nachdem sich vor einem Jahr bereits die Zahl der Stationen des Kentucky Bourbon Trails erhöhte (wir berichteten), kommen auch 2026 neue weitere distillery experiences und urban satellite tasting room locations (diesen Bezeichnungen lassen wir im Orginal) auf der Route durch Kentucky hinzu.

Neu dabei sind:

In der Region Lexington

Dark Arts Whiskey House, LF Heritage Distilling und die J Mattingly 1845 Distillery, welche demnächst in Frankfort eröffnet.

In der Region Louisville

Der Green River Tasting Room, Chicken Cock Whiskey Circa 1856, der Green River Tasting Room, Left Bank Distilling Co. und WhistlePig’s The Vault Tasting Experience. Demnächst eröffnet die WhistlePig Distillery mit angeschlossener Abfüllanlage in der Nähe von Bardstown in Brandenburg, Meade County.

Im Westen Kentuckys

Dort schließen sich General George Stillhouse und Purple Toad Winery & Distillery dem Bourbon Trail an; sie befinden sich in Falls of Rough bzw. Paducah.

Der Kentucky Bourbon Trail, 1999 von der Kentucky Distillers’ Association mit sieben Stationen ins Leben gerufen, umfasst nun 68 Stationen. Eine Planung von Touren entlang des Kentucky Bourbon Trails vereinfacht nun eine neuen Online-Funktion. Mit dem neuen Tool ‘Build Your Own Bourbon Trail’ können Reisende personalisierte Routen erstellen. Zusätzlich werden weitere Funktionen entwickelt, um die Reise zu optimieren.

Der Bourbon Trail zieht jährlich über 2,5 Millionen Besucher aus allen 50 US-Bundesstaaten und zahlreichen Ländern an. Fast 80 % der Besucher des Bourbon Trail kommen laut einer Studie von außerhalb Kentuckys. Diese Besucher verfügen tendenziell über ein höheres Haushaltseinkommen als der durchschnittliche Tourist, reisen in größeren Gruppen, bleiben länger und geben mehr Geld aus.