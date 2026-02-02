Für die Aufforstung der Appalachen: Suntory Group und Bosland Growth mit gemeinsamer Initiative

Suntory Holdings und Suntory Global Spirits (als Teil der Suntory Group) und Bosland Growth, eine gemeinnützige Organisation, die Aufforstungsprojekte entwickelt und sich für die Wiederherstellung und den Erhalt degradierter Flächen einsetzt, geben eine 20-jährige Partnerschaft bekannt. In dieser Zeit sollen gemeinsam die lokalen Hartholzwälder in Pennsylvania und West Virginia wiederhergestellt werden. Ziel ist die Anpflanzung von Bäumen auf 400 Hektar ehemaliger Bergbauflächen. Hierbei steht zunächst die Einbindung der Landbesitzer sowie die Vorbereitung der Standorte im Fokus, und dies bis zum Frühjahr 2026.

Die zu pflanzenden Bäume sind regional heimisch. Darunter befindet sich auch die Weißeiche, die für die Herstellung von Fässern verwendet wird. Der Spirituosen-Konzern sichert sich so die gesunde Regeneration dieses wichtigen Rohstoffs. Die Suntory Group engagiert sich seit Langem für den Schutz und die Pflege der natürlichen Umwelt durch ihre Nachhaltigkeitsinitiativen, wie Kim Marotta, Chief Environmental Sustainability Officer und Head of Enterprise Risk Management bei Suntory Global Spirits erläutert: