Suntory Global Spirits verwirft Pläne für 150 Millionen Lager-Komplex in Kilmarnock

Eigentlich war alles bereits in trockenen Tüchern: Die Baugenehmigung für die gigantische Whisky-Lagerstätte auf der South Drumboy Farm in Kilmarnock war bereits erteilt und hätte, nach Baukosten von 150 Millionen Pfund, Platz für 500.000 Whiskyfässer geboten. Mit 45 Jobs für die Region wurde geplant – und nun ist das gesamte Projekt wegen der Flaute am Whiskymarkt verworfen worden.

Ein Sprecher von Suntory Global Spirits erklärte diesen Stopp gegenüber BBC wie folgt:

„While we are no longer progressing with the Kingswell project, we are redirecting investment to a local maturation facility. „Our investment in Scotland will continue as we remain focused on the long-term sustainability of our operations, brands and contribution to the economy.“

Welcher Standort mit welcher Summe nun weiter ausgebaut werden soll, ließ Suntory Global Spirits offen – es wird wohl wesentlich kleiner gedacht werden, aus Geld- und Platzgründen.

Erleichterung zeigt man laut dem Artikel bei BBC nur bei Anwohnern rund um die geplante und nun gecancelte Lagerstätte: Man hatte Sorgen wegen dem Einfluss der Lager auf die Wasserversorgung und der Möglichkeit, dass das entweichende Ethanol die Bildung des schwarzen Whiskypilz fördern würde.

Unser Titelbild zeigt die Konstruktionsphase von Lagerhäusern bei Laphroaig, eine Destillerie von Suntory Global Spirits und stammt aus dem Jahr 2022. Bildrechte bei Kurt Rottenfußer.