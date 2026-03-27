Wer sich im Oktober die zweite Whisky Live Germany, deren Publikumstag am 10. 10. zwischen 11 und 18 Uhr im Congress Center Hamburg stattfindet, nicht entgehen lassen will, der sollte sich jetzt noch die verbilligten Early Bird Tickets sichern – denn dieses Angebot läuft Ende nächster Woche aus.

Wie Sie an die Early Bird Tickets kommen und was Sie bei der Messe erwartet, lesen Sie untenstehend:

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Oster-Endspurt für Early Birds: Vergünstigte Tickets für die Whisky Live Germany 2026 laufen am 05. April aus

Hamburg, 27.03.2026 – Der Countdown läuft: Nur noch bis Ostern haben Spirituosen-Fans die Möglichkeit, sich vergünstigte Tickets für die Whisky Live Germany 2026 zu sichern. Bis einschließlich 05. April 2026 sind die Early-Bird-Tickets für den Publikumstag über die Website der Veranstaltung zum Preis von 69,99€ (statt 79,99€) erhältlich.

Am 10. und 11. Oktober 2026 verwandelt sich das Congress Center Hamburg (CCH) erneut in einen Treffpunkt für Genießer und Branchenprofis. Besucherinnen und Besucher erwartet eine große Auswahl an Whiskys, Rums und weiteren Premium-Spirituosen im offenen Ausschank, ergänzt durch exklusive Sonderabfüllungen und persönliche Begegnungen mit internationalen Marken und VIPs.

Auch das Ausstellerfeld nimmt weiter Gestalt an: Mit dabei sind unter anderem wieder Branchenlegenden Andrew Symington mit Signatory Vintage und Edradour sowie Billy Walker mit The GlenAllachie. Darüber hinaus kann man sich schon jetzt auf Vielfalt von Diageo, Moët Hennessy, Duncan Taylor, Berry Bros. & Rudd, Brown Forman, St. Kilian, Prineus, Bottle Brands, Nikka, Gordon & MacPhail, Benromach und vielen weiteren freuen.

Der Publikumstag findet am Samstag, den 10. Oktober 2026 statt. Der darauffolgende Sonntag, 11. Oktober, ist als B2B-Tag den Fach- und Führungskräften aus Einkauf, Handel und Gastronomie vorbehalten.

Whisky Live Germany 2026 im Überblick

Öffnungszeiten: 10. Oktober: 11-18 Uhr (Publikumstag)

11. Oktober: 11-17 Uhr (Fachbesuchertag)

Ort: CCH – Congress Center Hamburg, Congressplatz 1, 20355 Hamburg Website & Tickets: https://www.whiskylive-germany.de

Über Whisky Live Germany

Whisky Live ist die weltweit führende Veranstaltungsreihe für Whiskykultur und Premium-Spirituosen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 bringt sie in Metropolen wie London, Paris, Tokio, New York und jetzt auch Hamburg Fachleute, Brennereien und Genießerinnen und Genießer zusammen. Ziel der Whisky Live ist es, die Vielfalt hochwertiger Spirituosen erlebbar zu machen, Wissen zu vermitteln und den verantwortungsvollen Genuss zu fördern. Jede Veranstaltung bietet Verkostungen, Masterclasses, exklusive Sonderabfüllungen und Begegnungen mit internationalen Größen der Branche. Veranstalter der Whisky Live Germany ist Kirsch Import, eines der führenden deutschen Unternehmen für den Vertrieb und Import hochwertiger Spirituosen.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 50 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.