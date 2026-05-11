Zwei seltene japanische Whiskys in einer Auktion bei Bonhams Hong Kong

Am 30. Mai werden mit Yamazaki 50 Year Old und Karuizawa 52 Year Old Cask #5627 zwei seltene und äußerst hochpreisige japanische Whiskys bei Bonhams Hong Kong versteigert. Die Live-Auktion findet im Pacific Place in Wan Chai statt.

Yamazaki 50 Year Old gilt als einer der seltensten japanischen Whiskys, die je produziert wurden. Bislang wurden von Suntory lediglich drei offizielle 50-jährige Editionen veröffentlicht: in den Jahren 2005, 2007 und 2011. Die Flasche in der Versteiergung wurde exklusiv für den „Club Natsume“ hergestelltrt – einem privaten Mitgliederclub in Nagoya, der enge Verbindungen zur dortigen Wirtschaft und Politik pflegt. Laut Bonhams kreierte Suntory diese Sonderabfüllung anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Clubs. Der Whisky zeichnet sich zudem durch ein unverwechselbares Etikett aus Washi-Papier aus und trägt die Signatur von Suntorys Chef-Blender Shinji Fukuyo. Es wird angenommen, dass die Flasche Mitte der 2000er-Jahre veröffentlicht wurde und sich seither in Privatbesitz befindet.

Bonhams gibt den Schätzpreis des Yamazaki 50 Year Old – Club Natsume mit 300.000 € – 460.000 € an.

Karuizawa 52 Year Old Cask #5627 gilt als der älteste Karuizawa-Whisky, der jemals abgefüllt wurde, und es wurden lediglich 41 Flaschen dieser Edition produziert. Jede Flasche dieser Edition ist mit einem handgeschnitzten, antiken Netsuke-Ornament versehen, welches am Flaschenhals befestigt ist. Die Edition „Treasure Ship“ (Schatzschiff) wurde erstmals im Jahr 2013 im Rahmen der „Whisky Live Tokyo International Bar Show“ der Öffentlichkeit präsentiert.

Bonhams gibt den Schätzpreis des Karuizawa 52 Year Old Cask #5627 mit 240.000 € – 350.000 € an.

Terrence Tang, head of wine and spirits bei Bonhams in Asien, sagte über diese Auktion: