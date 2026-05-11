Fruchtige Neuheit in Österreich: Jack Daniel’s Tennessee Blackberry

Jack Daniel’s neuer aromatisierter Likör mit Whiskey, Jack Daniel’s Tennessee Blackberry, ist jetzt in Österreich erhältlich, und dies sowohl im Handel als auch im Online-Shop von Liquid Spirits.

Mehr hierzu in der Presseaussendung aus Österreich inklusive Rezept des Cocktails JACK’S VERY BERRY:

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Jetzt wird’s beerig

Fruchtige Neuheit: Jack Daniel’s Tennessee Blackberry

Wien/Werndorf, am 11. Mai 2026 – Beerig, intensiv und unverwechselbar: Jack Daniel’s erweitert sein Sortiment um eine neue Sorte und bringt mit Jack Daniel’s Tennessee Blackberry eine fruchtige Neuheit auf den Markt. Nach dem Erfolg von Tennessee Honey und Tennessee Apple steht nun alles im Zeichen der Beeren. Die Kombination aus dem charakteristischen Jack Daniel’s Tennessee Whiskey und dem intensiven Geschmack kräftiger Brombeeren sorgt für ein besonderes Genusserlebnis – ob pur, auf Eis oder in vielseitigen Drink-Kreationen. Der neue Jack Daniel’s Tennessee Blackberry ist ab Mai im Handel und im Online-Shop von Liquid Spirits erhältlich.

© Jack Daniel’s Austria

Passend zu den warmen Temperaturen, liefert der neue Jack Daniel’s Tennessee Blackberry die ideale Basis für fruchtige Cocktails, sommerliche Spritz-Variationen und klassische Drinks mit beerigem Geschmack. Die reichhaltigen Aromen von Brombeeren treffen auf die typischen Noten von gerösteter Eiche, Vanille und einem Hauch von Honig, die für Balance und Tiefe sorgen. Der Abgang ist weich und dennoch komplex, mit feinen Nuancen von gerösteten Nüssen und der charakteristischen Signatur von Jack Daniel’s Old No. 7.

Für Whiskey-Liebhaber – und alle, die gerne neue Geschmackserlebnisse entdecken – ist der Drink JACK’S VERY BERRY die perfekte Wahl, um sich auf die bevorstehenden Sommermonate einzustimmen:

JACK’S VERY BERRY

© Jack Daniel’s Austria

Zutaten:

3cl Jack Daniel’s Tennessee Blackberry

1cl Zitronensaft

Beerenlimonade

Eiswürfel

Brombeeren

Zubereitung:

Ein Glas mit Eiswürfeln füllen, 3cl Jack Daniel’s Tennessee Blackberry und 1cl Zitronensaft hinzufügen. Mit Beerenlimonade auffüllen und mit Brombeeren garnieren.

Jack Daniel’s Tennessee Blackberry hat ein Alkoholvolumen von 35 Vol% und ist in der 0,7-Liter-Flasche ab Mai im Handel und im Online-Shop von Liquid Spirits erhältlich.