Ein Hauch Islay im Mettertal – Die rauchige Jubiläums-Edition No. 2 der fesslermill1396 Destillerie

Seit dem Jahre 1396 steht die Fessler Mühle in Sersheim am idyllischen Mettertal, und kann somit in diesem Jahr auf 630 Jahre Mühlengeschichte zurückblicken. Dieses Jubiläum begleitet die 630 Jahre Edition der fesslermill1396 Destillerie. Nach dem Teil 1: Single Sherry Cask erscheint nun Teil 2: Mettermalt Triple Ex-Islay Cask Smoky Single Rye Whisky.

Alle näheren Details zu dieser neuen Abfüllung, die ab sofort im Mühlenladen in Sersheim sowie im Online-Shop erhältlich ist, erfahren Sie in der Aussendung, die wir von der Fessler Mühle erhalten:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ein Hauch Islay im Mettertal – Die rauchige Jubiläums-Edition No. 2

Wenn 630 Jahre Mühlengeschichte auf die rauchige Seele der schottischen Insel Islay treffen, entsteht etwas Außergewöhnliches. Seit dem Jahre 1396 steht das Stammhaus der fesslermil1396 Destillerie, die Fessler Mühle in Sersheim am idyllischen Mettertal. Pünktlich zum großen Hoffest der Mühle am Deutschen Mühlentag (25.05.2026) präsentiert die fesslermill1396 Destillerie den zweiten Teil ihrer vierteiligen Jubiläums-Sonderserie.

Nachdem die erste Edition mit einer achtjährigen Sherryfass-Vollreifung begeisterte, schlägt die Destillerie nun ein weiteres Kapitel auf: Den Mettermalt Triple Ex-Islay Cask Smoky Single Rye Whisky.

Die Basis dieses besonderen Tropfens bildet regionales Roggen Getreide. Getreu der Müllerstradition wurde dieses nicht einfach geschrotet, sondern standesgemäß auf dem historischen Schrotgang aus dem Jahre 1870 vermahlen.

Unter den 700 kg schweren Mahlsteinen entsteht ein Mehlkörper, der nach Ansicht der beiden Müllermeister und Mastedestiller Wolfgang und Tobias Fessler, dem Whisky bei der Destillation eine feine angenehme Getreidenote mitgibt.

Die siebenjährige Vollreifung fand in drei handverlesenen ehemaligen Ex-Islay-Fässern namhafter Brennereien wie Laphroaig und Bunnahabhain statt. Diese Fässer bringen die feinen, rauchigen Noten Schottlands Insel Islay ins Sersheimer Mettertal.

Die enge Verbindung zum Ursprung der Fässer des Whiskys ist kein Zufall: Die Destillerie pflegt über ihren Württemberger Whiskyclub intensive Kontakte nach Schottland, die letzte Reise führte den Club erst kürzlich direkt auf die Insel Islay.

Mit örtlichem Quellwasser auf eine Trinkstärke von 45,0% Vol. gebracht, besticht die Jubiläumsedition nicht nur geschmacklich durch feine rauchigen Nuancen, sondern auch optisch durch ein edles Etikett mit erhabener Prägung.

Passend zum Jubiläum ist die Auflage auf 630 Flaschen limitiert.

Die „Mettermalt Triple Ex-Islay Cask Smoky Single Rye Whisky 630 Jahre Jubiläumsedition No. 2“ ist ab sofort im Mühlenladen in Sersheim sowie im Online-Shop erhältlich.

www.fessler-shop.de