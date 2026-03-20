Ein Haus mit Tradition ist die Fessler Mühle mit der fesslermill1396 Destillerie – 630 Jahre reicht ihre Geschichte zurück – und der Seniorchef hat sein 104. Lebensjahr erreicht. Aber auch die Moderne ist dort vertreten: Mit Abfüllungen für das Wacken Festival oder für den VfB Stuttgart.

Neu von dort ist eine Jubiläumsabfüllung, die man ab sofort erwerben kann: Die 630 Jahre Edition – Teil 1: Single Sherry Cask ist die erste von vier Sondereditionen, die 2026 erscheinen werden.

Die Familie Fessler hat uns für Sie die nachfolgenden Infos zum Jubiläum und der neuen Abfüllung gesendet:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

630 Jahre Fessler Mühle: Von der „Durstmühle“ zur exklusiven Single-Cask-Edition aus der fesslermill1396 Destillerie

Sersheim – Die Fessler Mühle an der Metter blickt in diesem Jahr auf eine beeindruckende 630-jährige Geschichte zurück. Was 1396 als bescheidene „Untere Mühle“ begann, hat sich über Generationen hinweg zu einem einzigartigen Zentrum für Tradition, Handwerk und Innovation entwickelt. Zum großen Jubiläum präsentiert die hauseigene fesslermill1396 Destillerie nun den ersten Teil einer vierteiligen Sonderedition: Einen achtjährigen Mettermalt® Single Malt Whisky aus dem Sherryfass.

Eine Geschichte von Widerstandskraft und Innovation

Die Historie der Fessler Mühle ist geprägt von Durchhaltevermögen. Im Volksmund einst respektvoll als „Durstmühle“ bezeichnet – ein Verweis auf die herausfordernden Wasserverhältnisse stromabwärts –,

überstand das Anwesen Plünderungen und eine vollständige Zerstörung im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1692 sowie harte Hungerwinter. Heute ist das historische Fachwerk-Ensemble ein Wahrzeichen der Region.

Diese Beständigkeit verkörpert niemand besser als Großvater Gerhard Fessler. Mit stolzen 103 Jahren ist er die „lebende Seele“ des Hauses. Er übergab den Betrieb 1983 an Wolfgang Fessler, der die Mühle ab 1983 zu einem weitbekannten Gesundheits- und Kulturzentrum (Fessler Fitness & Beutelkasten) ausbaute. Die Geburtsstunde der fesslermill1396 Destillerie schlug zu Beginn der 2010er Jahre, als Wolfgang Fessler das Areal gemeinsam mit seinem Sohn Tobias um die Destillerie erweiterte. Seither entstehen hier regionale Single Malt und Single Cask Whiskys, die eine Besonderheit pflegen: Die Herstellung erfolgt ganz „nach müllerischer Art“. Neben klassischem Gerstenmalz verarbeitet die Destillerie auch andere Getreidesorten wie z. B. Dinkel, Hafer, Weizen, Roggen, Urgetreide oder Mais. Diese tiefe Verwurzelung im Müllerhandwerk verleiht den Destillaten ein unverwechselbares, regionales Profil. Seit 2022 führt Tobias Fessler das Erbe in die Zukunft.

Das besonderes Herzstück der nachhaltigen Produktion ist dabei die Francis-Turbine von 1905: Wo früher Mehl gemahlen wurde, erzeugt sie heute die regenerative Energie für das gesamte Areal sowie die fesslermill1396 Destillerie.

Das flüssige Gold zum Jubiläum: „630 Jahre Edition – No. 1“

Als Hommage an die bewegte Historie der „Durstmühle“ veröffentlicht die fesslermill1396 Destillerie im Laufe des Jubiläumsjahres eine vierteilige Sonderserie.

Den Auftakt macht die „630 Jahre Edition – Teil 1: Single Sherry Cask“.

Dieser handwerkliche Single Malt Whisky reifte über acht Jahre vollständig in einem exklusiven Sherryfass und besticht durch tiefe, komplexe Fruchtnoten und eine elegante natürliche Farbe.

Die Grundlagen hier für ist regionales Gerstenmalz und örtliches Quellwasser, ein Verarbeitung des Getreides mittels 700 kg schweren Mahlsteinen auf dem historischen Schrotgang aus dem Jahre 1870

und eine Reifung im 1. Fill Sherry Cask. Die Vollreifung mit 46,3% Vol. ist passend zum Jubiläum auf 630 Flaschen begrenzt, das hochwertige Etikett verfügt über eine edle, erhabene Prägung.

Diese Edition ist die flüssige Symbiose aus 630 Jahren Innovation und Tradition.

Die „Mettermalt Single Sherry Cask Single Malt Whisky 630 Jahre Jubiläumsedition No. 1“ ist absofort im Mühlenladen in Sersheim sowie im Online-Shop erhältlich.

Direktlink: https://fessler-muehle.de/produkt/mettermalt-single-sherry-cask-single-malt-whisky-630-jahre-edition-no-1/

Allgemeiner Shop Link: www.fessler-shop.de