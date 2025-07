fesslermill1396 Destillerie bringt VfB Stuttgart DFB-Pokalsieger Single Malt Whisky – und gewinnt selbst mehrfach Gold und Silber

Die Zusammenarbeit der fesslermill1396 Destillerie und dem VfB Stuttgart geht in die nächste Runde: Nachdem der VfB DFB-Pokalsieger wurde, hat man in der Brennerei eine neue Abfüllung für den Verein geschaffen, den VfB Stuttgart DFB-Pokalsieger Single Malt Whisky.

Wo man ihn bekommt und was es über ihn zu sagen gibt, hat die Brennerei in der nachfolgenden Pressemitteilung zusammengestellt – ebenso wie die Info über die Vielzahl der Auszeichnungen, die man bei der Landesprämierung der württembergischen Kleinbrennerverbände errungen hat:

Der VfB Stuttgart bekommt einen DFB-Pokalsieger Single Malt Whisky von der fesslermill1396 Destillerie

1954, 1958, 1997 – Im Jahr 2025 hat der VfB Stuttgart zum vierten Mal den DFB-Pokal gewonnen und wurde damit nach über 20 Jahren wieder zum DFB-Pokalsieger 2025! Grund genug für die fesslermill1396 Destillerie extra für diesen besonderen Anlass gemeinsam mit dem VfB einen offiziellen VfB Stuttgart DFB-Pokalsieger Single Malt Whisky zu kreieren.

Der neue mettermalt Single Malt Whisky ist passend zum Gründungsjahr auf 1893 Flaschen limitiert und stammt aus der fesslermill1396 Destillerie, welche ein Teil der über 629 Jahre alten Fessler Mühle in Sersheim ist. Das Getreide für den Whisky stammt aus regionalem Anbau direkt im Einzugsbereich des VfB Stuttgarts und auch die Destillerie an sich ist nur knapp 30 Minuten vom Stadion entfernt.

Für diese besondere Abfüllung kamen zwei heimische Lembergerfässer und amerikanische Weisseichenfässer zum Einsatz. Insgesamt sieben Jahre reifte der Whisky im Whisky Warehouse in Sersheim. Das Wasser für die Sonderedition ist heimisches Wasser aus Sersheim, der Whisky ist unfiltriert, hat eine natürliche Fassfarbe und kommt mit einem feinen natürlichen Geschmack von Vanille, Malz und fruchtige Nuancen aus der Fassreifung.

Zum Pokalsieg hatten sich die beiden Masterdestiller entschieden, beim Etikett eine erhabene Goldprägung einzubauen, um den Moment passend zu ehren.

Bei der Whiskyproduktion der fesslermill1396 Destillerie kommt auch noch echtes Müllerhandwerk zum Einsatz, die Schrotung des Getreides findet mittels eines Mahlsteines aus dem Jahre 1870 statt, welche sich so in Deutschland in der Regel nur noch zu Schauzwecken im Einsatz befinden.

Nach dem ersten offiziellen VfB Stuttgart Whisky im Jahr 2023 ist dies nun bereits die dritte VfB Stuttgart Sonderedition aus dem Hause Fessler, ob es nach den jetzt verfügbaren 1893 Flaschen je wieder eine weitere DFB-Pokalsieger Edition geben wird liegt allein im Ballspiel des VfB Stuttgart.

Weitere Informationen zum DFB-Pokalsieger Whisky gibt es unter www.vfbwhisky.de. Der limitierte Whisky ist dort Online, sowie direkt im Mühlenladen der Sersheimer Fessler Mühle in Sersheim oder bald im VfB-Shop zu bekommen.

Landesprämierung der württembergischen Kleinbrennerverbände: Mehrfach Gold und Silber für die Sersheimer Fesslermill 1396 Destillerie

Und noch ein Grund zum Feiern, diesmal abseits des Fussballs: Am vergangenen Sonntag fand in Weinstadt- Endersbach die alle zwei Jahre stattfindende Landesprämierung der württembergischen Kleinbrennerverbände statt.

Unter Leitung von Dr. Dirk Hofmann von der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstanbau wurden im Vorfeld anonym von besonders ausgebildeten Kommissionen die Destillate geprüft und beurteilt. Hierfür wurden für jedes Produkt Punkte vergeben bis zu einer Höchstpunktzahl von 20 Punkten.

Bereits zum fünften Mal haben sich Whisky- und Gin-Kommissionen speziell den heimischen Whisky- und Gin-Produkten gewidmet. Auch in diesem Jahr waren die Masterdistiller Tobias und Wolfgang Fessler in der Sonderwertung „Bester Whiskybrenner des Jahres“ mit Platz 3 ganz vorne dabei. Die Ehrung der Besten wurde von der Deutschen Destillatkönigin Anna Steinmann aus dem fränkischen Sommerhausen und Destillatprinzessin Denise Meyer aus Coburg vorgenommen.

Insgesamt gab es für 31,2% Gold, 49,8% Silber, 14,5% Bronze und 4,5% Durchfaller bei insgesamt 157 Teilnehmen inklusive Obstbrenner. Davon waren 57 Whisky und 41 Ginanstellungen. Die Sersheimer Whisky- und Ginspezialisten bekamen sieben mal den BrennKunstAward in Gold und vier Mal in Silber, damit erreichten die beiden Whiskybrenner die meisten Gold Auszeichnungen in der Kategorie Whisky.

Prämierte Whiskys:

mettermalt Classic Whisky (Gold, Höchstpunktzahl)

mettermalt Wacken Open Air Whisky 2025 (Gold)

mettermalt Sodom Whisky 2024 (Gold)

mettermalt Smoky Single Malt Whisky (Gold)

mettermalt Irish Folk Open Air Poyenberg Whisky 2025 (Gold)

mettermalt VfB Stuttgart Single Malt Whisky 2024 (Silber)

mettermalt Sodom The Arsonist Whisky (Silber)

mettermalt Single Barolo Cask Wheat Whisky (Silber)

mettermalt Single Lemberger Cask Roggen Whisky (Silber)