Nach Hedgerow kommt Hazybower: Fielden Distillery veröffentlicht zweiten Fieldnotes Whisky

Die englische Fielden Distillery (früher Oxford Artisan Distillery), veröffentlicht nun nach dem Hedgerow im Oktober des Vorjahres (wir berichteten hier) den zweiten von vier Whiskys aus der Fieldnotes-Serie: Der Fielden Hazybower wird aus traditionellen Roggen-, Weizen- und Gerstensorten erzeugt, die als verschiedene Feldmischungen angebaut werden, einschließlich der leider fast in Vergessenheit geratenen Methode des gemeinsamen Anbaus von Roggen und Weizen. Destilliert wird dabei sowohl auf Pot Stills áls auch auf Column Stills.

Auch die Reifungsmethode ist interessant: Ein Großteil des Whiskys durfte in gebrauchten amerikanischen Eichenfässern reifen, die zuvor den Rye Whisky der Brennerei enthielten. Dazu kommt aber auch ein altes Tokajerfass aus Ungarn, das laut Brennerei florale und zitronige Noten des Whiskys verstärkt und ihm Noten von Honig und Gewürzen mitgibt.

Chico Rosa, Whiskymaker bei Fielden, sagt über den neuen Fielden Hazybower:

“The result is a whisky that evokes hazy summer days in the English countryside – freshly cut herbs, meadow flowers and lemon tart in the evening sun. Balanced by our signature spice of rye and a mellow freshness, we hope that Hazybower is both a sensory journey and a statement of our regenerative farming values worth sipping.”