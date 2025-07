Die Lady of Arms Whiskeys sind eine Serie von irischen Pot Still Whiskeys, die Mareike Spitzer von Irish Spirits selbst aussucht und für Deutschland fassstark abfüllen lässt. Mit der dritten Ausgabe, der Lady of Arms Axe Edition 1.0, gab es nun Gold beim renommierten Meininger’s International Spirits Award.

In der nachfolgenden Presseaussendung stellt Irish Spirts den Lady of Arms Axe Edition 1.0 genauer vor – Am Ende des Artikels finden Sie die Verlinkung zum Shop, wo Sie den Whiskey bei Interesse bestellen können.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Gold! Lady of Arms Axe Edition 1.0 bei Meininger’s International Spirits Award ausgezeichnet

Erschienen im letzten Herbst, jetzt mit Gold prämiert: Das ist die Lady of Arms Axe Edition 1.0 des unabhängigen Abfüllers Irish Spirts. Eine hohe Auszeichnung für den Irish Single Pot Still, erteilt bei den renommierten Meininger’s International Spirits Award. Und ein stolzer Moment für das Irish Spirits Team rund um Mareike Spitzer.

“Wir sind begeistert von diesem Ergebnis,” teilt Mareike Spitzer nach der Verkündung der Ergebnisse beim diesjährigen Meininger’s International Spirits Award mit. Bei ihrem goldprämierten Whiskey handelt es sich um einen Single Pot Still mit Spätburgunder-Fassfinish. Der Whiskey ist die dritte Installation innerhalb der Lady of Arms Serie und darin die erste Axe Edition.

“Unsere Lady of Arms Whiskeys sind alles irische Single Pot Still Whiskeys in Fassstärke,”

erklärt Mareike Spitzer.

“Dazu repräsentiert jede Edition eine andere, irische Kriegerin.”

Nach Bogen und Schwert ließ die unabhängige Abfüllerin für die dritte Auflage die Axt schwingen. Weitere Editionen sind für die Zukunft bereits geplant.

“Diese Auszeichnung motiviert uns natürlich umso mehr, die erfolgreiche Serie fortzuführen und auch künftig wunderbare Single Pot Still Whiskeys zu veröffentlichen.”

Lady of Arms Axe Edition 1.0: Single Pot Still mit Spätburgunder-Finish

Vol.: 55,3 %

Füllmenge: 0,7 Liter



Aroma: Weingummi, Kirsche, Pot Still Würze, Cremé Brulée

Geschmack: beerige Noten, Pot Still Würze, etwas Nuss, mineralische Noten

Nachklang: langanhaltend mit würzigen Noten und leichter Salznote



UVP: 79,90 € – erhältlich u.a. im Webshop von irish-whiskeys.de