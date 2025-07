Von Irish Spirits haben wir die Nachricht über eine neue fassstarke Einzelfassabfüller von Wayward Irish Spirits erhalten: The Liberator Malt X Moscatel Cask Strength ist ab sofort für den deutschen Markt verfügbar. Was ihn auszeichnet und was das Besondere an einer Fassreifung mit Moscatel Sherry ist, können Sie hier nachlesen:

Fassstark aus Kerry: The Liberator Malt X Moscatel als Cask Strength Single Cask

Die Zusammenarbeit zwischen Wayward Irish Spirits und dem deutschen Importeur und Distributeur Irish Spirits geht in eine weitere Runde. Mit The Liberator Malt X Moscatel in der fassstarken Einzelfassedition erscheint nun ein neuer Single Malt der Marke, der in vielerlei Hinsicht besonders herausragt. Ganz in der Tradition der bisherigen Abfüllungen des Whiskey Bonders aus dem County Kerry.

The Liberator Malt X Moscatel Cask Strength

Aroma: Holzwürze, geröstete Nüsse, dunkle Früchte



Geschmack: florale Noten, Zitrus, grasige Noten, tropische Früchte



Nachklang: langanhaltend mit Würze und tropischen Früchten



UVP: 74,90 €

Seltene Moscatel-Sherryreifung als fassstarkes Einzelfass

Nachdem Whiskey Bonder Maurice O’Connell von Wayward Irish Spirits in 2021 einen ausgezeichneten Moscatel-Sherry direkt in einer spanischen Bodega verkostete, war er begeistert. Unmittelbar erwarb er vier der entleerten Fässer und brachte sie mit in sein Storehouse an den Ufern des Lough Leane im County Kerry. Hier befüllte er sie mit einem in 2016 zweifach destillierten Single Malt aus Ex-Bourbonfässern.



Im zurückliegenden Mai, nach 35 Monaten zusätzlicher Reifung in der seltenen Sherry-Fassart, entleerte Maurice O’Connell das Fass 5066. Von The Liberator Malt X Moscatel in Fassstärke war Importeurin Mareike Spitzer von Irish Spirits schnell überzeugt:

“Maurice besitzt ein ausgezeichnetes Gespür für die richtigen Fässer und versteht es wie kaum ein Zweiter, sie mit dem richtigen Destillat zu belegen und zum perfekten Zeitpunkt abzufüllen.”

Erprobte Qualität: The Liberator Malt X Moscatel

Dabei stellte Maurice O’Connell seine feine Nase und die Qualität der Fässer schon in 2022 erstmals unter Beweis. Hierzu Mareike Spitzer: “Tatsächlich ist die neue Liberator Malt X Moscatel in Fassstärke eine 2nd Fill-Abfüllung. Nachdem Maurice die Sherryfässer in 2021 belegte, füllte er die erste Edition von The Liberator Malt X Moscatel bereits nach 7 Monaten Finish ab.” Dieses Storehouse Special erschien Anfang 2023 auch in Deutschland. Das leere Fass 5066 befüllte der Whiskey Bonder unmittelbar neu mit demselben Malt aus 2016. Das Ergebnis dieser Reifung kommt nun in Fassstärke in den deutschen Fachhandel.

Florale Aromen und Zitrusnoten: The Liberator Malt x Moscatel

Maurice O’Connell selbst zeigt sich von der fassstarken Variante gleichfalls angetan: “Das 2nd Fill ist deutlich eleganter als das 1st Fill. Eine frisch-florale Nase mit Orangenblüten und Geißblatt, trockenen Orangenschalen und Holznoten. Auch der Geschmack ist floral mit Zitrus und Würze sowie einem erdigen und grasigen Hinergrund. Dagegen zieht sich das Finish zu einer eher tropischen Kulisse.”



Mareike Spitzer sieht in The Liberator Malt X Moscatel den idealen Whiskey für Whiskeygenießer und Whiskeybars mit Hang zum Besonderen: