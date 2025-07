Französische Whiskybrennerei Maison Lineti ist in Liquidation und sucht Käufer

Sie war der Veranstaltungsort des höchst erfolgreichen 6. World Whisky Forum Ende Juni und eine Whiskydestillerie, die sich modernster Methoden zur Whiskyherstellung bedienen wollte – nun das Maison Lineti seit 7. Juli offiziell pleite. Grund dafür: Der Hauptgeldgeber, der aus dem Weingeschäft kommt, zog die finanzielle Unterstützung für die Destillerie zurück, da die Lage bei französischem Wein auf dem Weltmarkt noch deutlich prekärer ist und er sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren will oder muss.

Die 2020 nahe Bordeaux in Les Artigues-de-Lussac gegründete Brennerei wusste seit März vom Rückzug des Hauptgeldgebers und konnte allerdings nicht nach sofort neuen Unterstützern suchen, da dessen Rückzug nicht offiziell kommuniziert werden konnte. Erst ab Mai konnte man aktiv um frisches Geld werben, allerdings bislang ohne ein erwägenswertes Angebot. Das World Whisky Forum hielt man dennoch ab, auch um in dessen Rahmen die Brennerei, ihre Vision und die bislang gebrannten Spirits einem weltweiten Expertenforum vorzustellen.

Drei Monate bleiben Dr. Magali Picard und ihrem Ehemann Alex Cosculluela noch, um die Mittel für die Fortführung der Brennerei aufzustellen. Den Liquidationsprozess habe man nun eingeleitet, weil man Cash Flow braucht. Man hofft, dass ein Unternehmen Maison Lineti samt Ausrüstung und Lagerbeständen kaufe, denn die Destillerie ließe sich dank der Expertise der Gründer leicht in ein Portfolio integrieren.

Es wäre Alex Cosculluela wichtig, dass man die Philosophie der Brennerei beibehalte und weiterentwickle:

“A new investor will bring ideas, knowledge and experience. We are totally open to that. The aim is to share Maison Lineti’s vision of excellence and innovation around the world. The whiskies haven’t hit the market yet. The idea of having an investor is to start the journey again.”