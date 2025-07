Die schottische Highland-Brennerei Aberfeldy hat sich immer wieder an interessante Kollaborationen mit handwerklichen Betrieben und Unternehmen gewagt, so zum Beispiel mit dem Designer Charlie Casely-Hayford im Vorjahr. In diesem Jahr verbündet man sich mit dem nachhaltigen Modelabel Maqu, in Berlin gegründet von peruanischen Designerin Marisa Fuentes Prado – anlässlich der Veröffentlichung des Aberfeldy 25yo.

Mehr über diese Zusammenarbeit nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

ABERFELDY® x MAQU

Eine Hommage an das Handwerk – Wenn Whisky auf High Fashion trifft

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit zwischen der renommierten schottischen Single Malt Whisky-Destillerie ABERFELDY mit über hundertjähriger Tradition und dem nachhaltigen Modelabel Maqu steht das Handwerk. Beide verbindet eine gemeinsame Philosophie: Exzellenz, geboren aus Geduld, Intention und Tradition.

Im Zentrum steht „ABERFELDY’S Craft Legacy“ – das Streben nach höchster Qualität und Raffinesse, verkörpert durch den ABERFELDY 25 Years Old aus der ABERFELDY CORE RANGE. Mit Maqu, gegründet von der peruanischen Designerin Marisa Fuentes Prado in Berlin, findet ABERFELDY eine verwandte Seele: ein Label, das kulturelle Tiefe mit kunsthandwerklichen Techniken und zeitgenössischem, nachhaltigem Design verbindet. In der Destillation wie im Design ist Zeit kein Feind – sie ist eine wesentliche Zutat. Der 25 Jahre alte Single Malt Whisky, der erst in Refill Hogsheads in den Highlands ruhte, ehe er in erstbefüllten Oloroso Sherryfässern veredelt wurde, steht für geduldige Reifung und für einen komplexen Charakter. Maqu spiegelt denselben Geist wider – mit Kleidungsstücken, die Herkunft, Material und Intention ehren.

Für Maqu bietet die Zusammenarbeit eine Plattform, um die Parallelen zwischen sinnlichem Handwerk in der Mode und der Welt des Whiskys hervorzuheben.

„Mode ist mehr als nur Ästhetik. Sie ist Bewegung, Textur, Atmosphäre – ein Erlebnis für alle Sinne“, erklärt Marisa Fuentes Prado. „Whisky ist genauso – seine Tiefe entfaltet sich mit der Zeit, durch Nuancen. Diese gemeinsame Sensibilität inspiriert einen Dialog zwischen kulturellem Erbe und ästhetischer Form.“

Beide verbindet eine sinnliche Ausrichtung: Sowohl ein fein gereifter Whisky als auch sorgfältig entworfene und gefertigte Kleidungsstücke laden zur bewussten Wahrnehmung ein. Sie wecken Emotionen, fördern Reflexion und schaffen Raum für Interpretation. Es geht um Momente des Innehaltens – in denen Qualität und Luxus nicht durch Überfluss, sondern durch Bedeutung definiert werden. Die Aktivierung wird durch redaktionelle Beiträge sowie Behind-the-Scenes-Inhalte in Berlin begleitet – mit Wurzeln in Peru und den schottischen Highlands, die sich in der Gestaltung von Maqus Kollektion Intermedio Tardío manifestieren. Materialien wie Kakaoleder, Alpakawolle und deren kunsthandwerkliche Verarbeitung spiegeln die Raffinesse, Farbtöne und Kombinationen des Aberfeldy 25 Years Old wider, dessen Aroma mit Noten von Hochlandhonig, Walderdbeeren und sonnenverwöhnten Pfirsichen mit Kakaopulver, cremigem Karamell und Zimt abgerundet wurde.

Der UVP beträgt 459,99 €. Die Abfüllung ist erhältlich im Ecom-Bereich und in ausgewählten Fachgeschäften