Neu im deutschen Fachhandel und bei irish-whiskeys.de ist die zweite Edition des Lakeview Single Estate Release vom Wayward Irish Spirits, die sich mit deutlich höherem Alter (5 Jahre) als die Erstausgabe (3 Jahre) präsentiert.

Importeur Irish Spirits hat uns Infos zum neuen Bottling gesendet, das einen UVP von 84,90 € trägt:

Neuer Meilenstein für Wayward Irish Spirits: Zweites Lakeview Single Estate Release macht Alterssprung

Whiskey Bonder Wayward Irish Spirits, in Deutschland seit Jahren für die The Liberator Whiskeys bekannt, stellt die zweite Edition des Lakeview Single Estate Irish Whiskeys vor. Nach der erstmaligen Coming-of-Age-Veröffentlichung in 2022, macht der Nachfolger jetzt einen ordentlichen Alterssprung auf fünf Jahre. Daneben setzt Bonder Maurice O’Connell auf bewährte Prozesse sowie die einmalige Magie seines 300 Jahre alten Lagerhauses auf dem Familienanwesen der O’Connells im County Kerry.

Wayward Irish Spirits: Familientradition und Whiskey Bonding am malerischen Lough Leane in Killarney

Die O’Connells blicken auf eine 900-jährige Geschichte auf ihrem Familienanwesen am Lough Leane außerhalb von Killarney zurück. In diesem historischen Kontext wirken die knapp sieben Jahre, die Familienoberhaupt Maurice O’Connell mit Wayward Irish Spirits dem Whiskey Bonding nachgeht wie ein Wimpernschlag. Jedoch hat er sich bereits in der Kürze der Zeit, einen Namen in der Szenerie Irlands gemacht.

Hierbei steht das Lagerhaus im Mittelpunkt seiner Aktivitäten. Das 300-Jahre alte Gebäude besitzt ein einmaliges Mikroklima, ideal für die Reifung von Whiskey. Begünstig durch das Zusammentreffen von Golfstrom, See und den umgebenden Bergen, findet zwischen den dicken Steinwänden ganzjährig ein hoher Austausch zwischen Destillat und Holz statt. Hierdurch erhalten die Whiskeys von Wayward Irish Spirits schon früh eine ungewöhnliche Reife.

Lakeview Single Estate Irish Whiskey

In 2022 verließ nach drei Jahren Fassreifung die erste Fassung des Lakeview Single Estate Irish Whiskey das historische Lagerhaus. Für diese Coming-of-Age-Edition erntete Maurice O’Connell im Herbst 2018 zehn Tonnen Gerste vom Hilly Field, einem Acker auf dem eigenen Anwesen. Hiervon ließ er die Hälfte in einer kleinen Mälzerei in Malt verwandeln. Dieses destillierte die Great Northern Distillery zusammen mit dem Rest an ungemälzter Gerste zu einem Single Pot Still New Make. Nach drei Monate in Ex-Bourbonfässern lagerte der Brand bis zum vollen Reifealter von drei Jahren in Grand Cru Bordeaux NEOC-Fässer an den Ufern des Lough Leane. Zudem kam abschließend ein kleiner Teil des Whiskeys drei Monate in Ex-Peated Whiskeyfass.

Alterssprung: Von Coming-of-Age zur zweiten Edition

Während das dreijährige Coming-of-Age-Release des Lakeview Single Estate Irish Whiskeys von Kennern in 2022 begeistert gefeiert wurde, verblieb ein Teil des Whiskeys in den hochwertigen Rotweinfässern. Für weitere zwei Jahre genoss der Single Pot Still das einzigartige Mikroklima in der traumhaften Landschaft von Killarney. Für Maurice O’Connell war nun die Zeit gekommen, hieraus die zweite Edition des Lakeview Single Estate Irish Whiskeys abzufüllen.

Mit 46 Prozent Alkoholvolumen und einem Alter von insgesamt fünfeinhalb Jahren zeigt sich das zweite Release deutlich fruchtiger, dunkler und robuster als der Vorgänger. Ein Genießerwhiskey durch und durch der für Whiskey Bonder Maurice O’Connell einen weiteren Meilenstein mit sehr persönlichem Touch darstellt. Genießer in Deutschland können sich hiervon nun überzeugen. Lakeview Single Estate Irish Whiskey Edition 2 ist im Fachhandel erhältlich.

Vol.: 46 %

Füllmenge: 0,7 Liter

Ursprungsland: Irland

Farbstoff: Nein



Aroma: Kirschnoten, Honig, würzige Noten

Geschmack: Süße vom Honig, vollmundig, ganz leichter Rauch, etwas Frucht

Nachklang: langanhaltend mit Frucht und Würze



UVP: 84,90 €