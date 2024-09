Englische Fielden Distillery veröffentlicht Fielden Hedgerow Rye Whisky

Die englische Fielden Distillery (früher Oxford Artisan Distillery) bringt ab 9. Oktober die erste Abfüllung in einer vierteiligen Serie namens “Fieldnotes”: Der Fielden Hedgerow ist ein Rye Whisky, der in vier Fässern und drei verschiedenen Fassarten reifte: Zwei Fässer aus amerikanischer Eiche, ein Sauternes-Barrique und ein Port-Barrique, in dem zuvor Champagner lagerte. Insgesamt wird der Fielden Hedgerow Rye Whisky auf 1000 Flaschen limitiert.

Master Distiller Francisco Rosa sagt über den Fielden Hedgerow Rye Whisky:

“With each edition of this series, we want to truly discover our core expression – Fielden Rye Whisky – and explore its flavour nuances and the different elemental factors of the fields in which the grain grows.

Hedgerow expresses the rich and verdant boundaries between our fields where hazels and elders flourish among apple trees and a variety of dark fruits like damsons, sloes and blackberries. It is full of fresh blossom notes, baked apples paired with jammed berries and custard. The fruity and creamy palate plays with the herbal and spicy character of the rye, with notes of hazelnut and vanilla.”