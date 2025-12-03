Es geht weiter: Mettermalt Wacken Anniversary Single Malt Whisky 2026 aus der fesslermill1396 Destillerie

35 Jahre Wacken, 630 Jahre Fessler Mühle und 5 Jahre Kooperation der beiden Unternehmungen – 2026 wird ein Jahr der Jubiläen. Und natürlich gibt es dazu auch einen speziellen Whisky: der Mettermalt Wacken Anniversary Single Malt Whisky 2026 aus der fesslermill1396 Destillerie, limitiert auf 666 Flaschen. Sechs Jahre ist er vor Ort gereift, fünf davon in einem neuen amerikanischen Virgin Oak Fass und ein zusätzliches in einem piemonteser Nebbiolo Rotweinfass.

Der Mettermalt Wacken Anniversary Single Malt Whisky 2026 ist bereits jetzt erhältlich – die Tasting Notes und die Bezugsquelle finden Sie nachstehend:

Mettermalt Wacken Anniversary Single Malt Whisky 2026 aus der fesslermill1396 Destillerie

Im Jahr 2026 feiert das Wacken Open Air Festival 35 Jahre, die Fessler Mühle, das Stammhaus der fesslermill1396 Destillerie, ihr 630 jähriges Jubiläum und die gemeinsame Whisky Kooperation zwischen der Destillerie und dem Wacken Open Air wird 5 Jahre alt, passend dazu gibt es aus der fesslermill1396 Destillerie nun pünktlich zu Weihnachten die Anniversary Edition.

Im Jahr 2021 begann die besondere Reise, welche die Heavy Metal Musikwelt und regionalen Whisky noch enger verbinden sollte. Während im Jahr 2021 die Pandemie die 625 Jahre Feier der Fessler Mühle und das Wacken Open Air 2021 noch durchkreuzten, wurde der erste offizielle Wacken Whisky aus der Asche gehoben. Damals wie auch heute stammt dieser aus der Destillerie in Sersheim.

Die beiden Masterdestiller Tobias und Wolfgang Fessler waren bereits im Jahr 2007 das erste Mal auf dem Acker im hohen Norden zu Gast und haben inzwischen mit über 15 Besuchen eine zweite Heimat in Wacken gefunden, auch ist die Fessler Mühle seit vielen Jahren für Wackenfreunde ein Ausgangsort für die jährliche Reise nach Wacken. So liegt es nahe, dass man in Sersheim traditionelle Handwerkskunst, Leidenschaft und regionale Zutaten mit einer besonderen Musik Kultur verbinden mochte und im Jahr 2021 den ersten offiziellen Whisky für das Wacken Open Air kreieren durfte.

Gemahlen wird das regionale Getreide für die Whiskys der Destillerie noch traditionell mit 700kg schweren Mahlsteinen auf einem Schrotgang aus dem Jahre 1870, den die beiden Masterdestiller sind auch gleichzeitig Müllermeister von Beruf und können im Jahr 2026 auf eine 630 Jahre alte Tradition der Fessler Mühle zurückblicken.

Gerhard Fessler – am Bild 98 Jahre alt, mittlerweile 103!

Im Jahr 2021 half auch noch der inzwischen 103 jährige Großvater Gerhard Fessler mit seinen damals 98 Jahren bei der Abfüllung mit und füllte die ersten Flaschen Wacken Whisky ab. Der Fluss Metter liefert mittels eigener Wasserkraft die Energie, um die Whiskys der Destillerie klimafreundlich herzustellen. All diese feinen Details in der Produktion treffen auch zu der jetzt geschaffenen mettermalt Wacken Anniversary Single Malt Whisky 2026 Edition zu.

Die auf 666 Flaschen streng limitierte Edition reifte insgesamt 6 Jahre, davon 5 Jahre in einem neuen amerikanischen Weisseichenfass und ein weiteres Jahr in einem piemonteser Nebbiolo Rotweinfass im Whisky Warehouse der fesslermill1396 Destillerie in Sersheim. Auch das piemonteser Rotweinfass hat einen direkten Bezug zur Gemeinde Sersheim, denn dieses stammt aus der Partnergemeinde Canale aus Norditalien

und wurde eigenhändig durch die beiden Destillateure nach Sersheim transportiert.

Aus dieser Fassreifung bekam der Whisky auf natürliche Weise feine Vanillenoten, sowie Geschmacksnoten von Malz, Getreide, Eiche und Frucht. Unverfälscht mit natürlicher Fassfarbe und unfiltriert wurde der Whisky im Anschluss in die Flasche gefüllt.

Die Destillerie wurde im Jahr 2023 als bester Whiskybrenner des Jahres bei der Landesprämierung ausgezeichnet und bietet neben der hier genannten neuen Wacken Edition ein breites Portfolio an geschmacklich unterschiedlichsten Whiskys an, welche mit Reifungen in z.B. Barolofässer oder regionalen Lembergerfässer besondere Einzelfassabfüllungen über das Jahr auf den Markt bringt.

Vielleicht schließt der limitierte Wacken Whisky 2026 auch dieses Mal wieder an eine ausverkaufte Auflage der vorherige Jahren an, denn die Auflagen der letzten Jahren sind inzwischen restlos ausverkauft und erfreuten sich an Goldauszeichnungen bei Prämierungen.

Erhältlich ist der Whisky absofort direkt vor Ort im Mühlenladen der Fessler Mühle in Sersheim oder im Online Shop der Destillerie.

Ein besonderer Whisky, für ein besonderes Festival.

Ganz nach dem Motto: See you in Wacken – rain or shine!



Direktlink: https://fessler-muehle.de/produkt/mettermalt-wacken-single-malt-whisky-2026/

Shoplink: www.fessler-shop.de