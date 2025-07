Nach dem Erfolg im Vorjahr gibt es auch 2025 wieder die Worpsweder Whisky Fair in der Bötjerschen Scheune, diesmal am 27. September 2025 von 12 bis 22 Uhr. Das erweiterte Rahmenprogramm und die breitere Basis an Ausstellern) so ist diesmal zum Beispiel Stauning aus Dänemark mit einem Stand vertreten versprechen ein schönes Messerlebnis mit Tastings, Kulinarik und Musik.

Hier die Infos, die uns der Veranstalter www.teufelsmalt.de gesendet hat:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Worpsweder Whisky Fair geht in die zweite Runde – Mehr Genuss, mehr Atmosphäre, mehr Erlebnis

Worpswede, Niedersachsen – Nach dem durchschlagenden Erfolg im vergangenen Jahr bereitet sich der Künstlerort Worpswede auf die nächste Ausgabe eines besonderen Genussevents vor: Am 27. September 2025 laden die Initiatoren zur 2. Worpsweder Whisky Fair in die traditionsreiche Bötjersche Scheune (Bauernreihe 3, 27726 Worpswede) ein. Neue und wiederkehrende Besucher dürfen sich von 12 bis 22 Uhr auf einen Tag voller Entdeckungen, Begegnungen und Geschmackserlebnisse freuen.

Bereits die erste Veranstaltung im vergangenen November sorgte nicht nur für ein volles Haus, sondern hinterließ auch bei den Ausstellern und Gästen bleibenden Eindruck. Viele Besucher lobten das familiäre Flair, die persönliche Atmosphäre sowie die urige, rustikale Kulisse der Bötjerschen Scheune, die sich als idealer Treffpunkt für Freunde hochwertiger Spirituosen erwies. „Für uns stand bereits letztes Jahr fest, dass es eine Neuauflage geben wird, da der Ansturm und das Feedback überwältigend waren“, erinnert sich Marcus Beyer von Teufelsmalt, einer der drei Veranstalter.

Auch in diesem Jahr kommt die Vielfalt nicht zu kurz: An den Ständen von Teufelsmalt (Marcus Beyer), Heathen Spirits (Scott Gordon) und The Wee Dram (Dennis Schneider) werden Whiskys aus aller Welt präsentiert. Ergänzt wird das Angebot durch internationale Gäste wie Stauning Whisky aus Dänemark sowie die Feindestillerie Gerhard Büchner aus Sachsen-Anhalt, die ihre edlen Brände vorstellen. Neben Whisky kommen diesmal auch Gin- und Rum-Liebhaber garantiert auf ihre Kosten.

Damit die Whisky Fair noch attraktiver wird, flossen Anregungen und Wünsche der Besucher direkt in die Planung ein. Scott Gordon von Heathen Spirits betont: „Wir konnten auch Punkte aufgreifen, um die Veranstaltung noch attraktiver zu gestalten in diesem Jahr. Die Tastings finden in ruhiger Atmosphäre in unserem Laden nur 200 Meter neben der Scheune statt. Außerdem können wir mehr Sitzgelegenheiten anbieten.“ So bleibt Raum für entspannte Gespräche und Genussmomente in besonderem Ambiente.

Das Rahmenprogramm sorgt ebenfalls für Abwechslung – und das weit über das Thema Whisky hinaus: Mit dabei sind die Hartmanns Senf Manufaktur aus Worpswede, Kunstwerke von Anne Sommer, Live-Musik mit Merle Baro, der beliebte Foodtruck Moorkitchen sowie frisch gezapftes Bier.

Dennis Schneider von The Wee Dram freut sich schon jetzt auf die Gäste: „Die Worpsweder Whisky Fair ist für uns mehr als eine Messe – sie ist ein Fest für Genießer, die gemeinsam entdecken, schwelgen und neue Kontakte knüpfen möchten. Unser Ziel ist es, allen Besuchern einen unvergesslichen Tag voller Vielfalt und Gastfreundschaft zu bieten.“

Der Eintritt ist ausschließlich für Besucher ab 18 Jahren möglich. Tagestickets sind für 13 Euro im Vorverkauf erhältlich unter www.maltpit.de und www.teufelsmalt.de.

Seien Sie Teil eines besonderen Genusserlebnisses und lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre im Künstlerdorf Worpswede begeistern!