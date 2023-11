Teufelsmalt Worpswede – Fassteilung eines 200 Liter Whisky Fasses der Feindestillerie Büchner aus Sachsen-Anhalt

In der deutschen Whiskyszene sind Fassteilungen sehr beliebt, und jetzt ergibt sich eine neue Gelegenheit dazu: Marcus Beyer, Inhaber der Shops Teufelsmalt, ermöglicht Interessenten eine Fassteilung eines deutschen Whiskys der Feindestillerie Büchner, der ab sofort in einem Borubonfass mit 200 Litern reift und am Ende seiner Reifeperiode noch ein Finish in einem Sherryfass erhalten wird. 2033 soll es dann soweit sein und der Whisky in Flaschen abgefüllt werden.

Hier alles Wissenswerte zur Fassteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Marcus Beyer, Inhaber von Teufelsmalt, bietet erstmals exklusive Teilung eines 10-jährigen deutschen Single Malt Whisky Fasses an

Leidenschaftlicher Whisky-Enthusiast bringt ein einzigartiges Genusserlebnis für Liebhaber auf den Markt

Worpswede, 26.11.2023 – Der Traum von einem eigenen Whisky Fass ist durchaus ein kostspieliges Vorhaben. Aber wie wäre es mit einem Anteil daran? Marcus Beyer, Gründer und Inhaber von „Teufelsmalt“ aus Worpswede, freut sich, bekannt zu geben, dass er erstmals Anteile an einem 200 Liter Whisky Fass zur Teilung anbietet. Unter der Leitung von Brennmeister Rene Büchner aus der Feindestillerie Büchner im malerischen Salzatal (Sachsen-Anhalt) entstand im November 2023 ein vielversprechender Brand aus 100% Sommergerste. Dieser wurde sorgfältig in ein Eichenfass gefüllt in dem zuvor amerikanischer Bourbon reifte und bekommt ein abschließendes Finish in einem Sherryfass. Nach 10 Jahren Reifung wird der Single Malt Whisky in Flaschen abgefüllt und an alle Teilnehmer dieser Fassteilung verteilt.

Seit der Gründung seines Nebengewerbes im Jahr 2022 hat Marcus Beyer erfolgreich mehrere Whisky Tastings auch über die Grenzen des Landkreises Osterholz hinaus durchgeführt und betreibt einen Onlineshop. Seine Leidenschaft für hochwertige Spirituosen und die Suche nach einzigartigen Aromen haben ihn dazu inspiriert, erstmals ein eigenes Whiskyfass zu kaufen und für interessierte Genießer zur Teilung anzubieten.

Die Wahl der Feindestillerie Büchner im südlichen Sachsen-Anhalt war für Marcus Beyer naheliegend, da sie nur 5 Minuten von seinem Elternhaus entfernt liegt und er von der Hingabe und Qualität der Produkte überzeugt ist. Die Destillation erfolgte auf einer im Jahr 2021 neu errichteten 400 Liter Kupfer Brennblase aus dem Hause Arnold Holstein.

Der Single Malt Whisky wird nach der 10-jährigen Reifung in Fassstärke abgefüllt. Die Verwendung von Sommergerste, die Reifung in einem 1st Fill Ex-Bourbon Cask sowie das abschließende Finish im Sherryfass versprechen einen milden, malzigen und fruchtigen Geschmack ohne Rauch. Marcus Beyer erwartet dadurch im Jahre 2034 Aromen von Honig, Vanille, Karamell und dunklen Früchten.

Interessenten haben die Möglichkeit, Anteile an diesem exklusiven Fass zu erwerben und die Entwicklung zu verfolgen, denn nach 3 Jahren wird Beyer eine erste Probe von 20ml je Anteil entnehmen und verteilen. Ein Anteil kostet 75€ und entspricht 2 Flaschen Single Malt Whisky a 0,5 Liter. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite von Marcus Beyer unter www.teufelsmalt.de.

Über Teufelsmalt:

Teufelsmalt ist die Leidenschaft von Marcus Beyer, der seit 2022 unter dieser Marke ein Nebengewerbe in Worpswede betreibt. Neben Whisky- und Gin-Tastings bietet er auch eine Auswahl hochwertiger Spirituosen sowie passendes Zubehör in seinem Onlineshop an. Das Angebot wird nun durch die exklusive Teilung eines deutschen Single Malt Whisky Fasses erweitert, das von Brennmeister Rene Büchner in der Feindestillerie Büchner exklusiv destilliert und abgefüllt wurde.