Vier neue Einzelfassabfüllungen vom unabhängigen Abfüller Lady of the Glen haben Deutschland erreicht und sind ab sofort im Webshop des Importeurs Whiskymax und in Kürze auch im deutschen Fachhandel zu finden. Dabei handelt es sich um Whiskys aus Blair Athol, Caol Ila, Dailuaine und Teaninich, zehn bis 13 Jahre alt und jeweils mit einem besonderen Finish.

Mehr zu den neuen Abfüllungen und dem unabhängigen Abfüller als Pressetext von Whiskymax:

Neu bei Whiskymax: Die letzten vier Single Cask Abfüllungen von Lady of the Glen 2023

Lady of the Glen ist ein unabhängiger Abfüller, der internationalen Whisky-Liebhabern eine exklusive Kostprobe der traditionellen Spirituose des Landes bietet. Das bedeutet, dass wir zum Teil Detektiv und zum Teil Zauberer sind, da wir seltene Single Malt Whiskys aus unabhängigen Brennereien in ganz Schottland suchen, finden und pflegen und sie durch traditionelle Abfülltechniken in etwas Besonderes verwandeln.

Alle Abfüllungen der Marke Lady of the Glen werden von Hand in natürlicher Fassstärke abgefüllt, ohne Kühlfilterung oder Färbung, was bedeutet, dass der ursprüngliche Geschmack unbeeinflusst bleibt und das Endaroma rein, voll und immer einzigartig ist.

Jede Flasche erhält neben dem unverwechselbaren Blumenetikett und dem Whisky eine handschriftliche Nummer, wodurch die Flaschen so individuell werden wie der Whisky, den sie enthalten.

Die Whiskys von Lady of the Glen sind eine Hommage an die lange Tradition der unabhängigen Abfüllung in Schottland und an die herausragenden und unaufgeregten Techniken, die ein Produkt schaffen, das sowohl selten als auch besonders ist.

Gregor Hannahs Interesse an der Schönheit des Whiskys wurde schon in jungen Jahren geweckt. Sein Vater, ein schottischer Dudelsackspieler, erhielt Flaschen als Dankeschön für seine Auftritte bei Feiern wie Hochzeiten und Burn’s Nights geschenkt. Diese Flaschen boten eine so schöne Sammlung von Farben und Formen, mit verblüffenden Namen und komplizierten Etikettendesigns, die alle ihre Wurzeln in Schottland haben, dass Gregor eine tiefe Wertschätzung für Whisky entwickelte.

Vor 25 Jahren, als er in einer Bar arbeitete, wurde Gregors Leidenschaft für unabhängige Abfüllungen geweckt. Er eignete sich Wissen über die Geschichte und die Methoden der unabhängigen Abfüllung an, was ihn 2012 dazu veranlasste, Lady of The Glen zu gründen, eine unabhängige schottische Marke, die seltene Einzelfass-Whiskys aus ganz Schottland von Hand beschafft und abfüllt.

Gregor wollte, dass die Marke das Wesen Schottlands verkörpert und gleichzeitig ein frisches, modernes Gefühl ausstrahlt – so entstand die Marke Lady of Glen – eine Hommage an die grüne Geisterfrau, die angeblich um Stirling Castle herumstreift, und die das leuchtende Violett der schottischen Wildblume einfängt, das sich in dem zarten Blumenmuster widerspiegelt, das die Marke heute schmückt.

Natürlicher Geist

Der Erfolg von Lady of the Glen liegt in der Reinheit unseres Produkts. Unsere Whiskys werden in natürlicher Fassstärke abgefüllt, in der Regel mit über 50 %, dem natürlichen Alkoholgehalt des jeweiligen Fasses. Jedes Fass wird von Hand beschafft, unabhängig abgefüllt und ist zu 100 % natürlich, ohne Manipulationen oder Kühlfilterung.

Holzmanagement ist der Schlüssel zum perfekten Gleichgewicht. Deshalb beziehen wir unsere ehemaligen Weinfässer aus weltweiten Standorten wie Bodegas in Portugal und Spanien, Weingütern in Italien und Küfereien in Frankreich, um nur einige zu nennen. Wir arbeiten direkt mit Familienbetrieben zusammen, um sicherzustellen, dass wir die Herkunft der Fässer und den Ursprung des Weins oder der Spirituose kennen. Das gibt uns nicht nur Vertrauen in unsere Marke, sondern auch die Gewissheit, dass wir unseren Kunden ein Qualitätsprodukt anbieten.

Die Lady of the Glen-Abfüllungen sind einzigartig, außergewöhnlich und endlich. Jede Veröffentlichung wird von Hand aus unserem ausgewählten Portfolio von Fässern abgefüllt, die sich in unterschiedlichen Reifestadien befinden. Unsere Fässer werden von Hand aus einigen der besten schottischen Privatbrennereien in der Speyside, dem Hochland, den Lowlands und den Islay-Regionen bezogen.

Teaninich 2010 58% Barrique Finish Anzahl der Flaschen 262

DESTILLIERT am 8. Januar 2010 und ABGEFÜLLT am 12. September 2023



Eine mittelkräftige Spirituose mit einer starken Balance aus fruchtigen, blumigen und würzigen Noten. In einem Hogshead gereift und 2018 in ein profileres Ex-Wein-Barrique umgefüllt, das von der J Dias Cooperage für die restlichen Jahre bezogen wurde.

Diese Brennerei produziert eine leichte und trockene Spirituose, die wir als leere Leinwand betrachten, um zusätzliche Fassaromen anzubieten. In diesem Fall hat der Whisky über 5 Jahre in einem von der Küferei J. Dias in Portugal hergestellten profilierten Weinbarrique gereift. Das Verfahren zur Herstellung dieser Fässer, die es nur bei J.Dias gibt, ähnelt dem eines STR-Fasses, allerdings ist das Toasten und Nachzerkleinern sanfter. Dadurch bleiben mehr Restaromen des Weins erhalten, im Gegensatz zu den intensiven Eichenaromen der traditionellen STR-Fässer.

Die Verkostung ergab – schwarze Kirsche, Haselnuss, Schokolade und saftige Zitrusfrüchte.

Dailuaine 2013 59% Tawny Port Finish Anzahl der Flaschen 292

DESTILLIERT am 13. Februar 2013 und ABGEFÜLLT am 13. September 2023

Gegründet 1852 im Zentrum der Speyside und bekannt für die Herstellung einer vollmundigen Spirituose mit malzigen und rauchigen Noten. Umgefüllt in ein frisches First-Fill-Ex-Tawny-Portweinfass für reiche Trockenfrucht- und Karamellnoten.

Dieser vollmundige Malt ist in der Welt der unabhängigen Abfüller nur selten zu finden. Das zusätzliche Gewicht dieser Spirituose erlaubt es uns, bei der Wahl des Finishing-Fasses abenteuerlustiger zu sein, und in diesem Fall hielt er einem über zweijährigen Finish in einem Tawny-Portweinfass stand, das dem Whisky köstliche Noten von Trockenfrüchten, Toffee und Karamell verlieh.

Die Verkostung ergab – Medjool-Datteln, Creme brülee und neues Leder.

Caol Ila 2013 56,7% Ruby Port Finish Anzahl der Flaschen 299

DESTILLIERT am 25. Juli 2013 und ABGEFÜLLT am 6. September 2023

Ein torfiges Destillat, das in einem Refill Hogshead gereift ist, bevor es acht Monate lang in einem First Fill Ex-Ruby-Portweinfass veredelt wurde, was ihm blumige und rote Fruchtnoten verleiht.

Die mit Abstand größte Brennerei Islays produziert eine der reinsten und saubersten Spirituosen der Insel. Dieser leichtere Charakter, der von einem torfigen Grundgerüst unterstützt wird, sorgt für Vielseitigkeit, wenn es darum geht, eine zweite Fassreifung hinzuzufügen. In diesem Fall hat das Finishing-Fass die Eigenschaften von roten Früchten, Blumen und Schokolade von mehr als 8 Monaten in einem Ex-Ruby-Port-Fass von unseren guten Freunden in der Küferei Josafer in Portugal hinzugefügt.

Verkostung ergab – verkohlter Seetang, dunkle Schokolade und geschmorte rote Früchte.

Blair Athol 2013 57,7% Refill Barrique Anzahl der Flaschen 307

DESTILLIERT am 17. September 2013 und ABGEFÜLLT am 18. September 2023

In der Nähe des idyllischen Pitlochry gelegen und mit einer Gründung aus dem Jahr 1778. Das Destillat ist mittelkräftig, süß und fruchtig. Vollständig gereift in einem nachgefüllten Weinbarrique.

Dieser mittelkräftige Highland-Malt gibt uns unabhängigen Abfüllern eine Menge Charakter, mit dem wir arbeiten können. In diesem Fall handelt es sich um ein Einzelfass, in dem die Spirituose ihr gesamtes Leben lang in einem nachgefüllten Ex-Weinbarrique gereift ist, so dass die Spirituose über einen längeren Zeitraum hinweg ein Gleichgewicht zwischen den Noten der französischen Eiche und einigen weicheren Weinmerkmalen annehmen konnte.

Verkostung ergab – Brioche, Orangenfondant und Parmesankäse.

Ab nächster Woche auch beim Fachhandel oder, ab sofort unter: https://www.fassmeister.com