Wenn der Herbst Farbe bekennt: Mit Proper No. Twelve und Bushmills durch goldene Tage und dunkle Nächte

Zwar herrscht draußen mancherorts noch Sommerhitze, aber irgendwo am fernen Horizont leuchtet schon der goldene Herbst – und weil man im Marketing immer vorausdenken muss (auch über Adventkalender haben wir schon berichtet!), liefert man den Whiskyfreunden schon jetzt Rezepte für die nicht mehr ganz so warmen Tage und Nächte.

In diesem Sinne haben Sie jetzt mit unseren Vorschlägen für Drinks zwei Herbstrezepte von Proper No. Twelve Irish Whiskey und Bushmills Irish Whiskey im Talon, sollten die Tage wieder kühler werden – und die Nächte länger (was sich ohnehin nicht verhindern lässt):

Wenn der Herbst Farbe bekennt: Mit Proper No. Twelveund Bushmills durch goldene Tage und dunkle Nächte

Der Herbst weckt die Lust auf Tiefe – in Gesprächen, Momenten und beim Geschmack. Denn wenn draußen das Laub raschelt und drinnen der Kamin knistert, dann suchen Genießer*innen Spirituosen, deren Charakter wie gemacht sind für diese besondere Jahreszeit. Die Premium-Spirituosen von Proper No. Twelve Irish Whiskey und Bushmills Irish Whiskey bringen genau die Aromen in den Drink, die perfekt zum Herbst passen: warm, würzig, geheimnisvoll. Ob als Hot Toddy oder klassischer Old Fashioned gemütlich auf dem Sofa genossen, als farbenfroher Sundowner oder beeriges Halloween-Getränk – vier herbstliche Drinks begleiten stimmungsvoll durch die goldene Jahreszeit. Erhältlich im gut sortierten Handel und online unter anderem auf www.amazon.de oder www.club-of-spirits.de.

Herbstzeit ist Genusszeit: vier besondere Drinks – von beerig bis würzig

Wenn sich die Jahreszeit ändert, ändern sich auch die Vorlieben im Glas. Wer nach einem ausgedehnten Spaziergang durch buntes Laub mit kalter Nase nach Hause kommt, freut sich auf wärmende Klassiker wie den Bushmills Hot Toddy. In der dampfenden Tasse entfalten sich Irish Whiskey, Zimt und Zitrone zu einem wohltuenden Ritual, das jeden verregneten Tag rettet. Wird es gesellig, bringt der Dublin 12 Old Fashioned die volle Tiefe des Proper No. Twelve Irish Whiskey ins Spiel – rund, kräftig und elegant, perfekt für ruhige Abende am Kamin oder aber ausgedehnte Spiele-Nächte mit Freund*innen. Zwei Drinks – alle gemacht für einen Herbst, der viel mehr ist als nur Übergangszeit.

Dublin 12 Old Fashioned

Whiskey, der leuchtet wie Herbstlaub – tief, voll und rund Proper No. Twelve zeigt sich im Herbst von seiner eleganten Seite. Mit seiner leichten Süße, getragen von Honig- und Vanillenoten, bringt der Dublin 12 Old Fashioned klassische Aromen in ein neues Gleichgewicht. Ein Drink für entspannte, stilvolle Abende.

Zutaten:

50 ml Proper No. Twelve

5 ml Zuckersirup

2 Dashes Angostura Bitters

2 Dashes Orange Bitters

Glas: Tumbler

Garnitur: Zitronenzeste und Kirsche

Zubereitung: Whiskey, Zuckersirup und die beiden Bitters in einem Tumbler mit Eis verrühren. Mit Zitronenzeste und Kirsche garnieren – fertig!

Bushmills Hot Toddy

Wenn es draußen kälter wird: der wärmende Klassiker für Whiskeyliebhaber*innen. Ob nach einem langen Spaziergang durch raschelndes Laub oder als feiner Abschluss eines Herbstabends – der Bushmills Hot Toddy bringt Wärme ins Glas. Mit Zimt, Nelken und Zitrone entfaltet sich der Bushmills Original oder Bushmills Black Bush weich und rund. Ein Drink, der wie eine wärmende Decke wirkt.

Zutaten:

50 ml Bushmills Original oder Bushmills Black Bush

60 ml heißes Wasser

1 Zimtstange

1 Zitronenscheibe, mit 4 Nelken gespickt

Optional: Honig oder Zucker

Glas: Irish Coffee Glas

Garnitur: Zitronenscheibe, Zimtstange

Zubereitung: Ein Irish Coffee Glas mit heißem Wasser vorwärmen, dann Bushmills, Zimtstange und Zitronenscheibe mit Nelken hinzugeben. Nach Wunsch mit Honig oder Zucker süßen.