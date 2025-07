Pernod Ricard verkauft Imperial Blue Whisky an Tilaknagar Industries für 486 Millionen Dollar

Er ist auf Platz 3 der meistverkauften Whiskys in Indien mit 206,1 Millionen Liter – Imperial Blue gehört damit zu den beliebtesten Whiskys im Land mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohner. Pernod Ricard wollte die Marke seit längerem verkaufen (es gab einen Bieterwettstreit zwischen Suntory Global Spirits und Tilaknagar Industries, in dem Suntory kürzlich die Nase vorne hatte, weil Tilaknagar Industries mit Finanzierungsschwierigkeiten zu kämpfen hatte). Gefragt war ein Kaufpreis zuwischen 600 und 650 Millionen Dollar für die 1997 eingeführte Marke.

Nun hat aber doch Tilaknagar Industries den Zuschlag bekommen, wie Reuters zu berichten weiß, und zwar für die Summe von 486 Millionen Dollar (412,6 Millionen Euro) – also doch deutlich unter der letzten Preisvorstellung von Pernod Ricard.

Warum der Verkauf? Bei Pernod Ricard möchte man das Portfolio In Indien schneller wachsende Marken fokussieren – in Indien sind das Royal Stagg und Blenders Pride, und auf höherpreisige internationale Marken wie Chivas, Ballantine’s und Jameson.

Tilaknagar Industries ist ein führender Erzeuger von Brandy in Indien, und der Kauf von Imperial Blue ist ihr erster Ausflug in die Welt des Whiskys. Der Markt für Whisky wächst in Indien deutlich schneller als der für Brandy, und die Margen sind dabei ebenfalls deutlich höher.