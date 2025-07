Suntory Global Spirits erneuert Angebot für Imperial Blue

Indien im Allgemeinen und der indische Whisky-Markt im Speziellen ist weiterhin als Markt mit sehr großen Wachstumspotentialen angesehen. Wie The drinks business berichtet (und sich dabei auf einen Bericht der Economic Times India beruft), hat Suntory Global Spirits sein Angebot für die Indian Whisky Marke Imperial Blue erneuert. Das Interesse von Suntory Global Spirits an Imperial Blue ist nicht neu. Im vergangenen Jahr stieg der Konzern allerdings aus dem Rennen um die Marke aus, nachdem Imperial Blue Eigentümer Pernod Ricard einen Preis von 1 Milliarde US-Dollar aufrief. Die indische Tilaknagar Industries, der bisherige Spitzenreiter im Rennen um den Kauf von Imperial Blue, hat mittlerweile mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen. Berichten zufolge wollte Tilaknagar Industries, wie The drinks business schreibt, 500 Millionen US-Dollar aufbringen, um die Marke von Pernod Ricard zu übernehmen. Die Finanzierungsstrategie soll eine Mischung aus Fremd- und Eigenkapital beinhalten, wobei ein größerer Teil aus Fremdkapital finanziert wäre. Der französische Multi Pernod Ricard soll seinen Angebotspreis mittlerweile auf 600 bis 650 Millionen US-Dollar gesenkt haben.

Imperial Blue wurde 1997 auf dem indischen Markt eingeführt, und ist ein Indian-made foreign liquor, bestehend aus in Indien hergestelltem Alkohol und importiertem Scotch. Im aktuellen The Brand Champions Report der zehn größten indischen Whiskymarken (wir berichteten) belegt Imperial Blue Platz 3 mit verkauften 206,1 Millionen Litern. Dem aktuell minimalem Wachstum ging allerdings in den letzten fünf Jahren ein Rückgang des Marktanteils um 4 % auf nun 8,6 % voraus. Die sinkenden Umsätze fallen mit dem Premium-Trend zusammen, der sich in den letzten Jahren bei indischen Verbrauchern entwickelt hat. Und von dem die indischen Single Malt Whisky Hersteller profitieren.