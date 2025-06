Die Top Ten indischen Whiskymarken laut The Brand Champions Report 2025

The Spirits Business hat wieder die Top Ten indischen Whiskymarken laut den Erhebungen des The Brand Champions Report 2025 aufgelistet – Bei den Volumina haben wir die Werte für Sie von 9-Liter Cases in Millionen Liter umgerechnet. Für Details der Liste (wie zum Beispiel der Platz im letzten Jahr oder die Werte der letzten 5 Jahre sowie eine Beschreibung) lesen Sie bitte den Artikel auf The Spirits Business – Sie erhalten dort auch interessante Hintergrundinformationen:

Los geht’s!

Platz 10: Director’s Special – 32,4 Millionen Liter (+9.4%)

Platz 9: Sterling Reserve Premium – 35,1 Millionen Liter (-23,5%)

Platz 8: Iconiq White – 40,5 Millionen Liter (+181,3%)

Platz 7: Royal Challenge – 81,9 Millionen Liter (+6,4%)

Platz 6: 8PM – 86,4 Millionen Liter (-20,8%)

Platz 5: Blenders Pride – 90,9 Millionen Liter (+5%)

Platz 4: Officer’s Choice – 191,7 Millionen Liter (-9%)

Platz 3: Imperial Blue – 206,1 Millionen Liter (+0,4%)

Platz 2: Royal Stag – 279 Millionen Liter (+11,1%)

Platz 1: McDowell’s – 289.8 Millionen Liter (+2,6%)

Im Ranking gab es dann doch einige Veränderungen – United Spirits und Pernod Ricard bleiben aber die großen internationalen Player auf diesem Markt.

Und nur um die Größe dieser Mengen in Relation zu rücken: Um den Absatz dieser zehn indischen Blends produzieren zu können, müsste man nach unserer überschöagsmäßigen Rechnung 53x (!!) die Single Malt Distillery UND die Grain Distillery von Loch Lomond bauen und rund um die Uhr laufen lassen.