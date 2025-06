Scapa bietet gemeinsam mit Outdooractive.com „Scapa Sanctuary Trails“ – Wandern, Natur und Tasting

Die auf den Orkney Inseln ansässige Scapa Distillery hat sich mit der Wanderplattform Outdooractive.com zusammengetan um Natur- und Whiskyliebhabern einen Kombination aus Outdoor-Erlebnis und Whisky zu bieten.

Die Scapa Sanctuary Trails ermöglichen es Besuchern, die Schönheit der Insel zu erkunden und gleichzeitig Scapa Whisky zu entdecken. Die Routen, die zwischen knapp 5 Kilometern und 24 Kilometer lang sind, enden jeweils an der Scapa Distillery, wo man Kostproben des Scapa 10yo, 16yo und 21yo im Rahmen eines Tastings verkosten kann.

Jayne Murphy, Marketing Director Malts bei Chivas Brothers, sagt dazu:

“The Scapa Sanctuary Trails are an invitation to experience Orkney through the lens of Scapa, to discover the landscapes and traditions that inspire our whisky making, and to savour our aged collection where it all begins.”