Pernod Ricard finalisiert den Verkauf von Imperial Blue Whisky

Die weltweit drittgrößte indische Whiskymarke gehört nun zum Portfolio von Tilaknagar Industries, die hierfür 412,6 Millionen Euro zahlen

Der französische Spirituosen-Konzern Pernod Ricard kann jetzt den Verkauf seiner indische Marke Imperial Blue Whisky endlich abschließen. Anfang Juli kam es zu einem Bieterstreit zwischen Suntory Global Spirits und Tilaknagar Industries (wir berichteten), in dem sich schlussendlich Letztgenannte durchsetzen konnten (auch hier berichteten wir). Nun genehmigte die indische Wettbewerbskommission die Transaktion am 7. Oktober 2025. Für Imperial Blue zahlt Tilaknagar Industries 412,6 Millionen Euro. Zusätzlich zu dieser Zahlung wird vier Jahre nach Abschluss der Transaktion eine weitere Zahlung von 28 Mio. € fällig.

Tilaknagar Industries erhält dafür gemessen am Absatzvolumen die drittgrößte Whiskymarke Indiens. Im Geschäftsjahr bis März 2025 verkauften sich rund 22,4 Millionen Neun-Liter-Kisten.
Durch die Übernahme erhält Tilaknagar weltweit Zugriff auf die Marke Imperial Blue sowie die zugehörigen Markenrechte, darunter Imperial Black und Imperial Red.
Das Unternehmen hat außerdem einen langfristigen Liefervertrag mit Chivas Brothers, der Scotch-Whisky-Sparte von Pernod Ricard, über, wie es heißt, „concentrated alcoholic beverages“ abgeschlossen, dem wichtigen Rohstoff für die Herstellung von Imperial Blue. Im Rahmen dieser Transaktion erwarb Tilaknagar Industries zudem zwei Werke in Punjab und Maharashtra sowie zwei exklusiv untergemietete Werke in Telangana und Punjab. Darüber hinaus erhält Tilaknagar Zugang zu bestimmten gemeinsam genutzten Anlagen.

Die Übernahme wurde durch eine Kombination aus internen Barreserven, neuem Eigenkapital und Fremdkapital finanziert.

